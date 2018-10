Cárder anunciará hoy si frena corte de guadual en Pereira

Hoy, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder) dirá si el corte de un guadual que comenzó a hacer una constructora el martes pasado en Pereira puede continuar o no.

Dos ecólogos de la autoridad ambiental realizaron ayer una inspección en el sitio con el fin de determinar si en este hay un humedal o un nacimiento de agua.



La visita de los profesionales fue acompañada por los residentes del sector que denunciaron lo que se podría denominar como un ‘guadualicidio’ y por representantes de los inversionistas del proyecto urbanístico.



“Mañana (hoy) sale el concepto técnico (de los ecólogos). Si existe nacimiento de agua o humedal pues hacemos cumplir la ley ”, afirmó la directora (e) de la Cárder, Martha Mónica Restrepo.



La funcionaria recalcó que el guadual hace parte del plan parcial de expansión urbana mirador de La Julita, que aprobó la Alcaldía de Pereira y en el cual una de las competencias de la Cárder “es autorizar el aprovechamiento forestal, de acuerdo con los determinantes ambientales. Si existen drenajes (de agua), nacimientos de agua o humedales la norma dice que se deben respetar unas distancias y eso lo hacemos respetar”.

En este caso se autorizó el aprovechamiento forestal y se le exige al constructor que por cada guadua que corte debe sembrar tres en el mismo sector.



Eso precisamente fue lo que explicó el arquitecto Andrés Infante, quien labora en el proyecto, que se llama Terra Alta. “Tenemos más de 4 mil metros cuadrados de espacios públicos, de parques, y no son remanentes, son manzanas enteras. La Cárder nos exige una reforestación de 3 a 1, por cada que guadua que erradiquemos o aprovechemos vamos a reponer tres en esa zona”, afirmó Infante.



El proyecto, de unos 200 mil metros cuadrados, incluye zonas residenciales, zonas comerciales (tendrá un centro comercial), parque lineal y vías, entre otros.



Mientras la Cárder da el concepto técnico los vecinos insisten en que si hace más de 30 años se construyeron unos edificios en el sector y se afectó el medio ambiente, eso no puede volver a suceder. “Cuando se hicieron esos edificios no existía la ley, no había conciencia ambiental, no había una normativa de no tumbar los guaduales que eran patrimonio. No quiere decir qie porque lo hicieron, tengan que seguir y seguir”, reclamó Ana María López.



EL TIEMPO estuvo durante la visita de los ecólogos de la Cárder y conoció una hipótesis preliminar acerca del agua que hay dentro del guadual. De acuerdo con un ingeniero asesor del jardín botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira lo que se da en el sitio es un fenómeno de estancamiento de agua lluvia.



La constructora ya ha hecho aprovechamientos (corte) de guadua en otros sectores del plan parcial.



FERNANDO UMAÑA MEJIA

PEREIRA