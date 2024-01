Cárcel para adulto mayor por  presunto abuso sexual con  menores de edad en Valledupar

Un adulto mayor fue enviado a la cárcel, presuntamente, por abusar sexualmente de dos niñas de seis y nueve años de edad en Valledupar.



La detención preventiva fue establecida por el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Garantías de la capital del Cesar, tras ser acusado por la Fiscalía 31 Seccional Caivas, por los delitos de acto sexual violento agravado contra menor de 14 años.



(Además: Esta es la lista de los más buscados en Cartagena: ofrecen hasta $ 5 millones)



Se trata de Leovadis José Ochoa, de 63 años, que residía en la misma vivienda de las afectadas, ubicada en el barrio La Nevada de la capital del Cesar, ya que la madre de las menores, le había arrendado una habitación.

Las víctimas son dos hermanas de seis y nueve años de edad, que, según denuncia interpuesta por la madre de las niñas, el hombre habría amenazado a las menores para que no relataran los abusos sexuales.



“Presuntamente, el hombre llevaba a las niñas a su habitación bajo coacción física y psicológica. A la fuerza, llevaba una a una a este lugar y las tiraba a la cama. En algunas ocasiones, les tapaba la boca para que no gritaran. El dictamen del médico legista, corrobora lo que relatan las dos niñas, que fueron tocamientos en sus partes íntimas.



(También: Revelan video del momento en el que policía arrolla a varias personas en Villavicencio)



Según el relato de las víctimas el hombre las amenazaba para que no comentaran nada a la madre”, recalcó la Fiscalía durante las audiencias.

Además, se supo que Ochoa, al parecer, también habría realizado tocamientos en las partes íntimas a una amiga de las niñas que frecuentaba la vivienda.



“Más adelante, estos hechos también serán materia de investigación a efectos de esclarecer estos presuntos abusos contra esta otra víctima. Según la denuncia, también lo hacía con frecuencia”, comentó el ente acusador.



(Vale la pena leer: Devuelven predios a familia cristiana a la que las Farc le había prohibido predicar)



El aberrante caso se registró en el año 2021, cuando el presunto responsable, aprovechaba la ausencia de la madre de las niñas, que salía a hacer las compras cerca al sector de la vivienda.



El procesado negó los cargos que le imputó la Fiscalía, pero la Juez decidió enviarlo a la cárcel por considerarlo un peligro para las víctimas y para la sociedad.



“Por ello se activó el código verde el 13 de mayo del 2021, frente a estos presuntos abusos en las menores. Esto tiene una pena mínima con circunstancia de agravación punitiva entre diez años y seis meses. Pena máxima de 24 años”, explicó la Fiscalía.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar