Ordenan medida de aseguramiento contra alcalde de Popayán

El Juzgado Tercero Municipal de Control de Garantías ordenó medida preventiva intramural para César Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán, por las presuntas irregularidades en la firma de un convenio interadministrativo con Emtel y Quipux S.A, para la prestación de servicios de la Secretaría de Tránsito Municipal. El caso está en apelación.

La medida se tomó por las presuntas irregularidades en la firma de un convenio

interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), y la empresa antioqueña Quipux S.A, que fue celebrado el 28 de marzo de 2017, por más de 4.000 millones de pesos para la prestación de servicios de la Secretaría de Tránsito Municipal.

El ente acusador argumentó que Gómez Castro sabía que no debía firmar ese contrato con Emtel, menos que esta empresa subcontratara con Quipux la realización del objeto del contrato, el cual era prestar los servicios de la secretaría de tránsito municipal y obtener una ganancia del 25 % por este aspecto.



“Emtel no tiene experiencia en esta clase de actividades, además César Cristian sabía que era una empresa en liquidación, de hecho, él había solicitado a los demás integrantes de la junta directiva la aprobación para vender el 44 % de la empresa a un particular para conservarla”, relató la Fiscalía.



La Fiscal encargada del caso, agregó que la decisión se tomó para darle garantías a la

investigación y al considerar al acusado, un peligro para la sociedad.



Debido a la medida preventiva intramural para el mandatario local, el Gobernador del Cauca, Oscar Campo Hurtado, tendrá que nombrar en los próximos días, un alcalde encargado para la capital del Cauca

POPAYÁN