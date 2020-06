Cárcel a mujer que hablaba por celular y atropelló a un motociclista

La distracción que por algunos segundos tuvo Luz Marina Robayo Páez hablando por teléfono, mientras conducía la camioneta de placas RDS-473, por la vía que de Villavicencio conduce a Granada (Meta), hace seis años, dejó consecuencias físicas y económicas para el motociclista que atropelló y una condena para ella de tres años de prisión que acaba de determinar el Tribunal Superior de Villavicencio.

El accidente ocurrió a las 10:30 de la mañana del 22 de octubre de 2014 en el kilómetro 69 + 700 metros de la mencionada vía, cuando la motocicleta Yamaha -de placas DOD17C, conducida por John Alfredo Gutiérrez Rodríguez- sufrió un impacto con el costado derecho trasero de la camioneta conducida por Luz Marina.



Tras el accidente, forenses del Instituto de Medicina Legal determinaron una incapacidad definitiva de 90 días para John Alfredo por las fracturas del brazo derecho, de la tibia y el peroné de la pierna izquierda y los golpes en la cadera.



John Alfredo cuenta que aún no ha recuperado la movilidad plena de la pierna y del brazo donde tiene unos tornillos, incluso tuvo que aprender a hace algunas actividades con el brazo izquierdo.

Asegura que tuvo que estar postrado en una cama cerca de dos años, en los que gastó sus ahorros y se endeudó porque tiene que responder por dos hijos universitarios, otro que tiene once años y su actual compañera sentimental.



Según la acusación que presentó la Fiscalía contra la conductora de la camioneta, el accidente se produjo porque la implicada hizo un giro brusco sin poner direccionales, iba distraída y hablando por el celular mientras conducía, por lo que se le imputó el delito de lesiones personales culposas.



No obstante, las evidencias testimoniales y documentales aportadas a la investigación, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Villavicencio, en sentencia del 10 de diciembre de 2019, absolvió a Luz Marina al considerar que no había suficientes pruebas para condenarla.



Inconformes con la decisión, la Fiscalía y el apoderado judicial de John Alfredo interpusieron recurso de apelación, argumentando que la conductora de la camioneta iba hablando por celular e hizo un intempestivo giro porque pretendía ingresar a la empresa localizada al lado derecho de la vía por la que se desplazaba, sin percatarse de que, al intentar tomar la bahía para hacer el giro, tenía que sobrepasar al motociclista que transitaba por el mismo carril.

La sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio al examinar las pruebas aportadas al expediente encontró que coincidían las versiones del motociclista, con las de Eduard Olmedo Restrepo Pinto, técnico en seguridad vial adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte, que elaboró el informe del accidente de tránsito; con el croquis, el plano topográfico y el dictamen rendido por el perito del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), así como de los daños producidos a la camioneta y a la motocicleta.



El técnico en seguridad vial explicó que al arribar al lugar de los hechos encontró una vía en buen estado, pavimentada y seca en la que dos vehículos chocaron cuando se desplazaban en el mismo sentido y por el mismo carril. Advirtió que la motocicleta impactó la camioneta en el stop y en el guardabarros derecho, mientras que la motocicleta tenía un golpe en la manigueta izquierda.



Y en el croquis del accidente de tránsito, el plano topográfico y el dictamen rendido por el perito, experto en seguridad vial que concurrió como testigo, ubicó a la motocicleta sobre la berma al momento del impacto, circunstancia que lleva a inferir -señala la sentencia- que fue la camioneta la que empujó al motociclista al invadir el carril por donde el motociclista se desplazaba.



El propio afectado indicó que se movilizaba como a unos 25 o 30 centímetros de la orilla, es decir guardaba la distancia menor de un metro, mientras que la posición final de la camioneta sugiere un hecho imprudente de su conductora, lo que sin duda generó el accidente, es decir, el giro repentino ejecutado por la procesada, quien interrumpió el reglamentario desplazamiento de la motocicleta y generó el choque.



Además, la camioneta presenta daños en la parte trasera izquierda y la motocicleta en la región delantera frontal, lo cual refuerza la conclusión del Tribunal consistente en que la implicada cambio intempestivamente de carril e invadió el que transitaba la víctima.



Para el Tribunal es claro que Luz Marina Robayo Páez violó el deber objetivo de cuidado, creando un riesgo que se concretó en las lesiones ocasionadas al motociclista, en desarrollo de una actividad peligrosa, actuó de forma imprudente al realizar un giro repentino, sin utilizar los direccionales e invadir el carril por el que transitaba la víctima, con lo cual vulneró varias normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.



En consecuencia, revocó la sentencia absolutoria y condenó a Luz Marina a pagar 36 meses de prisión por el delito de lesiones personales culposas y le impuso penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena de prisión, al igual que privación del derecho de conducir vehículos automotores por el término de un año.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO