Neiva: 8 años de cárcel a agente de tránsito que pidió $50 mil para no inmovilizar moto

El ex agente de Tránsito de Neiva, Huila, Ricardo Puentes Polanía, fue condenado a 8 años de prisión por el delito de concusión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 6 años.



(Lea también: Firmante de Acuerdo de Paz asesina por celos a una persona en Neiva y luego lo matan)

Una fiscal de la unidad de administración pública de Huila logró que un Juez del Circuito le impusiera esta condena por hechos que sucedieron el 24 de enero del año 2015.



En esa fecha, el entonces agente de Tránsito requirió en una calle de Neiva a una ciudadana que conducía una motocicleta porque, según él, llevaba una placa falsa, por lo que, a cambio de no hacer la inmovilización y aplicarle una multa, le exigió la suma de 50.000 pesos.



Los hechos se presentaron cuando la víctima se encontraba parqueada frente a un establecimiento comercial y el agente le indicó que la placa del automotor no era la correcta. Ante esa situación, la ciudadana le explicó que la placa estaba en trámite, ya que su moto había sido hurtada días atrás y al recuperarla no logró obtener de inmediato la identificación.



(Además: Comunidad bloquea carretera en protesta por alzas de peaje en la vía Neiva - Bogotá)

De nada valieron las explicaciones porque el funcionario hizo caso omiso y le pidió dinero a la mujer, por lo que procedió a inmovilizar la moto y hasta le retuvo los papeles citándola 20 minutos más tarde a una vivienda del barrio Quirinal.



Al sentirse afectada, la mujer pidió ayuda al Gaula para que interviniera en esta situación, pero el ex agente no se presentó en el lugar señalado donde recibiría el dinero.



Posteriormente y con la ayuda de un conocido de la secretaría de Tránsito contactaron al agente, quien devolvió a la dueña los papeles que había retenido.



(Puede leer: Video: conductores de ambulancia se pelean en plena calle por atender pacientes)

Esta conducta fue debidamente denunciada e investigada por la Fiscalía, dando como resultado la condena de 8 años en primera instancia. El hombre está detenido desde 2019.



Al anterior caso se suman dos procesos más que cursan en la Fiscalía en contra de Ricardo Puentes Polanía por delitos semejantes. Uno de ellos está pendiente de ser resuelto por el Tribunal Superior de Neiva, por apelación del ente acusador.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA