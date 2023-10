La purga: la caravana que generó caos y congestión en Pereira

Choques entre motocicletas, personas lesionadas, vehículos inmovilizados y trancones en varios puntos de Pereira fue el saldo que dejó la caravana de motos conocida como ‘La Purga’, y que en los últimos años ha tomado relevancia durante la noche de Halloween, entre los motociclistas de la ciudad.

Aunque las autoridades habían determinado varias medidas para frenar esta caravana, como la prohibición del parrillero mayor de 14 años a partir de las 5:00 de la tarde de hoy y hasta las 5:00 de este miércoles 1 de noviembre, los grupos de moteros se adelantaron y la realizaron en la noche de este lunes.



En redes sociales circularon decenas de videos de la caravana y de los trancones en varias vías de Pereira. También aparecieron escenas de los operativos que realizó la Policía en algunos tramos del viaducto entre Pereira y Dosquebradas donde se inmovilizaron al menos 5 motocicletas.

En uno de los videos se puede observar cómo a la altura del viaducto dos motos colisionaron mientras trataban de esquivar los controles que realizaban los uniformados de policía. El desfile fue calificado por algunos usuarios de redes sociales como “de terror” por el caos que generó en la movilidad de los ciudadanos que trataban de llegar a sus hogares.



Esta caravana denominada la purga se ha convertido en tradición en los últimos años y los motociclistas usan máscaras y disfraces para recorrer la ciudad y en algunas ocasiones- en años anteriores- han usado harinas y otro tipo de materiales para lanzarse entre ellos mismos y a los demás vehículos.



No obstante, algunos delincuentes han aprovechado este desfile para cometer diferentes tipos de delitos como hurtos.

De ahí que la Alcaldía de Pereira a través del decreto 878 del 28 de octubre había restringido la circulación en motocicletas y el uso de máscaras o capuchas que no permitan la identificación de las personas durante este 31 de octubre. También se prohibió el expendio y consumo de licor.



La secretaria de gobierno de Pereira, Karen Zape, señaló que, durante la noche de Halloween se tendrán varias medidas en la capital de Risaralda.



“Los menores de 14 años no podrán estar en la calle después de las 11:00 de la noche y quienes sean sorprendidos en estos horarios serán trasladados a centros de protección para menores de edad; estará estrictamente prohibido el uso de armas traumáticas, de paintball, similares o réplicas que generen agresiones físicas, y no está permitido el uso de capuchas, máscaras o algún material que no permita la identificación del ciudadano mayor de 14 años”, indicó la funcionaria



Zape señaló que también está prohibido el uso de espumas, cal, talco, harina u otros elementos para lanzar entre las personas y el transporte o uso de sustancias químicas e inflamables.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA