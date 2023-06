Las alarmas por el incremento de caracoles gigantes africanos en San José de Oriente, corregimiento de La Paz (Cesar), se mantiene.



Una problemática que viene padeciendo la comunidad desde hace más de una década.



Delibeth Ardila, representante de la Asociación Guardianes de Paz y Ambiente de San José de Oriente, destaca que la especie ha invadido a varias viviendas de esta localidad.



Semanalmente recoge 13 kilos de este animal, a pesar del manejo y control de plagas que ha venido realizando desde hace años.



“La recolección se hace secuencialmente. Les echamos cal y sal para eliminarlos, pero la cifra se incrementa rápidamente”, comentó Ardila.

'Nos angustia porque invertimos en esta siembra y

en cualquier momento puede ser afectada por esta plaga'

Este animal endémico de Kenia, país africano, ya es considerado una plaga en todo el territorio nacional. Foto: Archivo particular.

La amenaza de este molusco se ha extendido a la parte baja de este corregimiento. Veredas como Nuevo Oriente y Los Deseos, son las más afectadas por esta situación.

Su fácil adaptación a estos entornos pone en riesgo las siembras de café, cacao, aguacate, maíz, fríjol y hortalizas. Cultivos que caracterizan a esta región, considerada la despensa agrícola del Cesar.



“Esto es el eterno dolor de cabeza de los habitantes de esta zona. Nos angustia porque invertimos en esta siembra y en cualquier momento puede ser afectada por esta plaga. En este momento están en la parte baja, pero, en cualquier momento, puede llegar a la parte de arriba del municipio, donde tenemos cerca de cinco mil toneladas de aguacate y café”, recalcó la mujer.



Piden acciones eficaces para la total erradicación del molusco

Caracoles africanos. Foto: Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

El impacto del caracol gigante africano también se evidencia en la salud de algunos lugareños de la zona. Se conocen casos de quemaduras en la piel y pérdida del cabello por transmisiones de hongos y bacterias que ocasiona la especie.



“Hace cinco años se conoció el caso de un niño de seis años que se puso a jugar con los caracoles y perdió el cuero cabelludo por este tema. Yo también he tenido quemaduras en la piel porque cuando los estoy recolectando durante las jornadas de limpieza, me han picado las manos”, enfatizó Ardila.



Frente a la expansión de esta plaga mortal, la comunidad ha venido reclamando a las entidades correspondientes, acciones eficaces para la total erradicación del molusco.

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), resaltó que han venido realizando capacitaciones en este sector.



“Mientras la ciudadanía no cumpla con las recomendaciones dadas en estas charlas, no hay nada que hacer. La corporación no está para recoger caracoles, nuestro compromiso es educarlos ambientalmente en este tema para que adopten los protocolos de seguridad y control de la plaga”, precisó Marino Zuleta, médico veterinario de Corpocesar.



Una alternativa que para la comunidad no es suficiente para atender la problemática. Según ellos, la labor va más allá de los programas de educación ambiental.



“La última capacitación la hicieron hace dos años. Vienen y nos dan recomendaciones, pero no hacen monitoreo permanente y tampoco nos entregan los elementos necesarios para recoger la plaga”, aseguró un lugareño de San José de Oriente.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar