Un juez de Acacías, Meta, envió a la cárcel David Alberto Cortés Barrios, de 28 años, presuntamente responsable de abusar sexualmente de una joven, de 20 años, el pasado 6 de enero en área rural de ese municipio.

La agresión a la joven mujer se presentó cuando transitaba en una motocicleta y fue interceptada por un hombre que la hizo caer del vehículo. El agresor, aprovechando su fuerza, mediante amenazas de muerte, la obligó a subir a la misma motocicleta y la llevó a un lugar despoblado donde la habría abusó sexualmente.



El abusador, según la denuncia presentada ante las autoridades, amarró a la mujer de pies y manos con las prendas de vestir que ella llevaba. Pero, en un descuido del agresor, la mujer logró soltarse, huir y mantenerse oculta cerca de un colegio del sector, hasta el otro día, cuando pudo avisar a las autoridades.



El fiscal del caso e investigadores de la policía judicial obtuvieron el suficiente material probatorio para solicitar la orden de captura Cortés Barrios, que materializaron en la vía entre la vereda Chichimene y el perímetro urbano de Acacías (Meta); cerca de una sede de exploración petrolera donde el presunto agresor trabajaba, aun cuando no tiene arraigo en la región, según establecieron las autoridades.



Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Acacias, la Fiscalía imputó a Cortés Barrios el delito de acceso carnal violento, el cual no fue aceptado. No obstante, el juez determinó dictarle medida de aseguramiento en centro de reclusión.



VILLAVICENCIO