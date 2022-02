El municipio de Zambrano, en el departamento de Bolívar, sigue de luto tras la muerte brutal de un adulto mayor que luego fue descuartizado. Se trata de Rafael Alberto Mellao Pulgar, de 70 años, un vecino muy querido por la población, que se ganaba la vida vendiendo chance.



(Además: Así funciona el oscuro negocio de la venta de placas falsas en Bogotá)



El pasado 29 de diciembre, fue hallado el cuerpo de Mellao en varias bolsas plásticas, en el barrio El Estadio del municipio de Zambrano.



En las últimas horas, una pareja fue enviada a la cárcel señalados como responsables del atroz crimen.

"Se logró determinar que dos personas identificadas cómo Hugo Leonardo Lafur Medina, de 61 años, y Miriam Rosa Simanca García, de 54 años, serían los presuntos autores materiales del crimen", señaló el coronel Héctor Giovanni Ríos, comandante de Policía del departamento de Bolívar.



(También: Las voces que advirtieron la tragedia de Pereira y no fueron escuchadas)



Lajub Medina y Simancas García fueron capturados en los departamentos de Atlántico y La Guajira, a donde se habían refugiado.



Entre las pruebas de las autoridades contra estas dos personas están varias piezas de ropa que les fueron incautadas con fluidos humanos y rastros de sangre que presuntamente serían de la víctima.



Cartagena

Más noticias en Colombia

En Cartagena hay mayor satisfacción con mototaxis que con Transcaribe

Luis Chamapuro, líder indígena que estaba secuestrado, fue asesinado