Capturan al fotógrafo Alex Cruz por abuso sexual

Después de haber sido denunciado por abuso sexual, este lunes en la mañana fue capturado el reconocido fotógrafo Daniel Alexánder Buitrago Cruz, conocido como Alex Cruz.



El hombre fue denunciado por la fotógrafa Diana Quiros, quien, además de las acciones legales, hizo público su caso en un video divulgado en redes sociales en el cual contó su historia.



(Además: Denuncian a reconocido fotógrafo por abuso sexual)

En la denuncia, contó que viajó a Bogotá para después desplazarse hacia Villa de Leyva, Boyacá, con el objetivo de trabajar en una boda con Cruz.



Esto fue el viernes 26 de febrero y, aunque en sus planes estaba quedarse en un hotel, Cruz le ofreció una habitación en el apartamento de su hermana.



Sin embargo, esto fue un engaño y terminó sola en el apartamento con Cruz. En ese momento, no le vio nada malo, pues "tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente", relata la fotógrafa.



(También le recomendamos: Más de 2.000 personas ganaron chance en Chocó gracias a un plátano)

Quiros cuenta que estaban tomando cerveza y Cruz comenzó a preparar unos alimentos, pero de un momento a otro perdió la conciencia. Dice que tiene un lapsus entre las 11:30 de la noche y las 2 a. m.



"Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando", aseguró Quiros.



(En otras noticias: El colombiano que creará un ‘metro volador’ con el apoyo de la Nasa)



Tras esto, logró salir del apartamento y luego de llamar a las autoridades terminó hospitalizada dos días en la Clínica Palermo.



En los exámenes, además del abuso sexual, se comprobó que la mujer fue drogada.

Él abusó de mí y si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer FACEBOOK

TWITTER

"Es una situación muy triste. Es muy humillante para mí, para mi familia, incluso para las doctoras. Pero yo no puedo permitir que esto le pase a alguien más, no puedo estar tranquila si sé que él está por ahí acercándose a niñas, a quinceañeras tomándoles fotos, y saber que esto le puede estar pasando a cualquiera", agregó la mujer.



(Le puede interesar: Los dos pueblos colombianos que se han salvado del coronavirus)



Y remató: "Él abusó de mí y si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer".



Luego de conocer el viernes la denuncia, EL TIEMPO intentó comunicarse con Cruz, pero no fue posible.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- Hallan a uno de los seis jóvenes de Caldas desaparecidos en Antioquia



- Estos serían los cambios de la Avenida Sexta, el ícono de Cali



- Tenga cuidado: así pueden robar sus seguidores de las redes sociales