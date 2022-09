La Fiscalía asegura que en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) un hombre se dedicaba a la jardinería en horas del día y en las noches ofrecía servicios de transporte informal en su motocicleta y en esa actividad aprovechaba para abusar sexualmente de mujeres.



El ente investigador y acusador da cuenta de diez casos de mujeres que habrían sido accedidas carnalmente por el violador en serie.

Las autoridades revelaron que el hombre recogía a las mujeres en las calles del municipio del norte del Cauca con rumbo a zonas rurales de la localidad y en el recorrido se detenía en parajes oscuros para abusar de sus pasajeras.



Entre las presuntas víctimas de este hombre hay tres menores de edad.



Según la Fiscalía, el hombre accedió a siete personas e intentó abusar de otras tres pero no pudo.



El director de Fiscalías en Cauca, Gustavo Adolfo Montaña, señaló que el capturado habría consumado siete abusos sexuales y en tres no pudo por lo que el delito se quedó en grado de tentativa.



Montaña agregó que el presunto violador serial comenzó su accionar en septiembre de 2021, cuando se denunció el primer caso.



Por su parte, Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, señaló que "a pesar de que muchas veces, en este caso, se perdió la esperanza, nunca abandonaron el trabajo de identificar a la persona y poder judicializarla y capturarla para sacarla de las calles y que no agrediera más niñas”.



Hasta el momento se desconocen si el hombre abusó de más mujeres por lo que la Fiscalía pidió a la comunidad informar de otros presuntos casos.

