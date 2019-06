Brutal crimen en Manizales: bogotana recibió 30 puñaladas

El presunto homicida de Saida Jhoana Giraldo Castañeda, la mujer que el pasado jueves fue encontrada muerta en inmediaciones del velódromo de la Universidad de Caldas, fue capturado en el barrio Milán de la capital de Caldas.

El capturado es un exestudiante universitario que, al igual que la víctima, era habitante de calle hace algunos años. De acuerdo con las autoridades, ambos sostenían un tipo de relación sentimental y, en el pasado, el victimario ya habría agredido a Giraldo, a quien conocían como 'La rola', natural de Bogotá.



La mujer había llegado a la capital caldense hace unos años para estudiar Artes Escénicas, en la Universidad de Caldas; sin embargo, sus sueños se vieron truncados por el consumo de drogas.



“La investigación arrojó que sería un misógino, que tiene odio a las mujeres a raíz de problemas en su crianza. Por la manera como la ultimó para nosotros es un monstruo”, indicó el subcomandante de la Policía de Manizales, Coronel Raúl Vera.



El oficial manifestó, además, que se espera que el hombre de 28 años no alegue padecer problemas mentales, ya que "después de cometer el crimen ocultó material probatorio y se cambió de ropa", añadió.

Por la manera como la ultimó para nosotros es un monstruo FACEBOOK

TWITTER

El cuerpo de la mujer fue encontrado en posición fetal con 30 heridas de arma blanca propinadas por la espalda, por lo que las autoridades infieren que estaría dormida al momento del ataque. La Fiscalía mencionó, también, que la víctima no fue abusada sexualmente.



“En la tarde de hoy (jueves) se desarrollarán las audiencias múltiples y la imputación de la Fiscalía será por homicidio agravado, debido a la sevicia con que se llevó a cabo el crimen y el estado de indefensión de la víctima”, informó Clara Irene Giraldo, directora seccional de la Fiscalía en Caldas.



Giraldo manifestó que, por ahora, el crimen no será calificado como feminicidio, pues con la investigación se logró determinar que se trata de un sujeto con “personalidad violenta que, inclusive, presentaba conflictos con muchas personas en la zona, pero no se ha establecido que la muerte se haya dado por su condición de mujer”.

La captura en la que participaron la Policía, el CTI y la Fiscalía se logra después del análisis de 70 horas de grabación de las 26 cámaras de seguridad del sector y las indagaciones con deportistas, transeúntes y otros habitantes de calle que frecuentan la zona.



En la ciudad hay, además, estupor por las denuncias de tres supuestas violaciones sexuales a dos mujeres y un hombre en las inmediaciones del puente de la Universidad Autónoma de Manizales. Los hechos se habrían registrado en las últimas dos semanas pasadas las 9:00 p.m.. Las autoridades no se han pronunciado sobre el tema.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO