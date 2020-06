Capturan al locutor que agredió a una mujer en el Cesar

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Fiscalía, capturaron este jueves al locutor Edgardo José Carreño Pavajeau, quien venía laborando en la emisora Cafetal Estéreo, en Pueblo Bello (Cesar), después de que se conociera un video en el que salía agrediendo a una mujer.

La detención se produjo tras una orden de captura proferida por un juez de control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar.



El episodio se hizo público a través de un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se observa a Carreño forcejear con una mujer al lado de un vehículo, a la orilla de la carretera de esta municipalidad.

En una de las grabaciones, Carreño le aseguró a la víctima de este maltrato, Nohemí Ríos, que “nada le ocurriría”, porque supuestamente ella no tenía pruebas en contra suya.



“¡Te apuesto a lo que tú quieras que gano esta! ¡Te apuesto a lo que tú quieras! -prosigue- ¡Te lo voy a demostrar!, te voy a dar ese gusto, verás tú que nada me va a pasar porque no hay pruebas, yo no te he hecho nada grave que puedas decir: ¡que me jodió, que me cogieron puntos!”, replicó el hombre.

Estas advertencias tenían atemorizada a la mujer, quien, a pesar de presentar una herida a la altura del párpado derecho, no se atrevió a denunciar a su agresor.



“Siempre le insistíamos que lo denunciara, pero a pesar de que la humillaba y le pegaba, ella se abstenía de hacerlo por miedo a ese señor. Además, siempre que salía bien vestida, regresaba sin zapatos, sin bolso y con el cabello estrujado, se notaba que la había maltratado”, contó uno de sus hijos.

Cierran la emisora

Frente a la indignante agresión, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, procedió al cierre de la emisora, Cafetal Estéreo, toda vez que los equipos de comunicaciones fueron entregados por la administración municipal y también le suspendió los contratos que tenía con la Alcaldía.



“Cuando llegamos al gobierno, recibimos esta emisora que al parecer es de carácter institucional, donde aún estamos a la espera del reconocimiento del Ministerio de Comunicaciones. Hasta tanto no tengamos claridad de los hechos por parte de la Fiscalía, no vamos a habilitar la emisora”, preció el mandatario.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar