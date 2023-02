Un caso de intolerancia se reportó en la vía Duitama- Belencito, jurisdicción de Nobsa, cuando dos hombres en motocicleta atacaron un bus escolar con al menos 30 niños del colegio Suazapawa.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, después del indignante suceso, los agresores fueron capturados y están en proceso de ser judicializados. La comunidad fue clave para la detención.

Según los videos difundidos en redes sociales, los dos hombres obligaron al conductor de la ruta a frenar y posteriormente comenzaron a golpear el vehículo. Mientras realizaban la agresión, los niños estaban angustiados y temerosos.



El subgerente del Colegio Suazapawa, Germán González, afirmó a ‘Caracol Radio’ que el hecho se dio a dos kilómetros del recorrido.



“Nuestro vehículo contratado por la empresa Cootrachica salió del colegio y a 2 kilómetros del recorrido, esta ruta escolar empezó a recibir golpes por parte de dos hombres que estaban subidos en una moto”, dijo.

(Siga leyendo: Padres e hijos se enfrentaron a golpes al interior de una casa en Soledad).

Y agregó: “golpes con un casco, el vehículo no tenía orden de detenerse, fue adelantado por los dos personajes atravesándose en la vía y se bajaron a golpear los vidrios y los espejos para que el conductor saliera del bus, pero la orden que ellos tienen es que no pueden abrir puertas ni permitir que algún niño baje hasta que la situación sea controlada”.



La comunidad del sector empezó a intervenir por la seguridad de los menores. De hecho, las personas se fueron contra los agresores y demostraron lo indignante que les resultaba el acto, pues los golpes amedrentaban a los niños.



Después de unos segundos, el conductor decidió bajar del vehículo a pesar de que los pasajeros le suplicaron que no lo hiciera. Mientras tanto, una mujer que viajaba con los niños llamó a la policía.

(Lea también: Homicidios: dos de cada 10 casos están asociados a actos de intolerancia).

#EnVideo | Dos hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron un bus de la ruta escolar del Colegio Suazapawa de Nobsa. En el vehículo viajaban cerca de 30 niños. La comunidad del sector tuvo que intervenir. pic.twitter.com/L7erotvF5X — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) February 14, 2023

Nelson Corredor, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, aseguró a ‘Caracol Radio’ que la justicia se hizo cargo del caso de intolerancia.



“Se realizó la captura de 2 ciudadanos por el delito de daño en bien ajeno, se encuentran en proceso de judicialización y serán dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional Duitama”, dijo.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Bucaramanga: hombre habría sido asesinado por presuntamente acosar a una joven

¡Atención! incendio ha devorado 700 hectáreas de pastos en Palermo, Huila

Video: violento robo a mujer que almorzaba; se llevaron 100 millones de pesos