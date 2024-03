Capturan a tres personas que cobraron $ 18 millones por paseo en coche por Cartagena

Esta historia confirma aquella vieja sentencia que reza que la justicia cojea pero llega.



En las últimas horas fueron capturadas tres personas señaladas de haber participado en una estafa millonaria a una turista canadiense el pasado 21 de diciembre. Por un paseo en caballo cochero por el Centro Histórico de Cartagena a la viajera le arrebataron 18 millones de pesos. En la que se convirtió en la mayor estafa a un turista, en el largo historial de engaños a los viajeros, a manos de mal llamados operadores turísticos.



(En contexto: Las estafas a turistas en Cartagena tocaron fondo: $ 18 millones por paseo en coche)

Capturado por estafa: Enrique Polo Lara, Alias Oso. Foto: Policía Nacional

Por un paseo en un carruaje tirado por caballo por las calles de la ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, la viajera canadiense acordó un pago de $ 100.000 con el cochero, pero terminó siendo víctima de una estafa por 4.500 dólares, cerca de 18 millones de pesos colombianos, los cuales le fueron sustraídos de sus tarjetas de crédito.



(En contexto: Estafas en Cartagena: así es la modalidad de robo con datáfonos que aplican a turistas)



La ciudadana denunció, para esa fecha, ante la Policía que una vez terminó el paseo le dijo al cochero que no tenía efectivo, ante lo cual el hombre la llevó hasta un establecimiento comercial donde la atendió una mujer a la cual le pagó con tarjeta de crédito.



“En la primera transacción ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, había relatado ante las autoridades la joven canadiense Lin Yu Chen, quien se convierte en la turista que, sufrido, hasta ahora, la más elevada estafa del largo historial de engaños a visitantes en la ciudad.



Sin embargo, y como lo había prometido el alcalde mayor, Dumek Turbay, "les tendrá que caer todo el peso de la ley tendrán que ser judicializados".



Se trata de Jorge Eliecer Julio Jiménez, alias Niño tato, de 28 años de edad y natural de Cartagena. Julio Jiménez fue el cochero que atendió a la turista.



Enilsa María Julio Ávila, alias La Mona, natural de Cartagena, de 23 años, residente en barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena. Esta mujer fue quien manipuló las tarjetas de crédito de la turista canadiense en varias oportunidades, y quien sustrajo los 18 millones de pesos de la viajera.



El tercer capturado en Justher Enrique Polo Lara, Alias Oso, natural de Cartagena, de

32 años, residente en barrio Olaya Herrera Sector Magdalena, y quien habría escondido a la mujer.



"No vamos a tolerar una estafa más, no vamos a tolerar una acción criminal, vamos a seguir protegiendo la ciudad", puntualizó el primer mandatario de la ciudad, durante la presentación de los capturados



En el marco del 'Plan Titán 24, un grupo especial de investigación permitió ubicar a los presuntos responsables de este hecho que empañó la imagen de la ciudad de Cartagena.



La policía había dicho en un comienzo que la mujer se había comprometido a devolver la suma hurtada, sin embrago, habría salido para Panamá, evadiendo a la justicia.



“En la lucha frontal contra el hurto, que seguimos intensificando acciones en la ciudad de Cartagena, a través del ‘Plan Titán 24´, durante este año se han capturado más de 88 personas por hurto en diferentes modalidades. Seguimos invitando a la ciudadanía a que denuncie, bajo absoluta reserva, a los delincuentes y a los integrantes de las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad”, señaló el coronel Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.