Tras los disparos al aire que personas desconocidas hicieron la semana pasada en pleno cortejo fúnebre por las calles céntricas de la ciudad de Ipiales, en Nariño, una mujer fue capturada como presunta responsable del hecho que causó mucho miedo y temor entre los transeúntes.

El caso que es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes se registró en la tarde del pasado miércoles y quedó grabado en videos que circulan por distintas redes sociales.



“¡Ve esa gente echando bala!”, exclamó desde el balcón de su vivienda un testigo del inusitado episodio callejero, al paso de féretro que estaba acompañado por casi un centenar de personas en su mayoría jóvenes.



“Pero a ellos ya los están esperando en el cementerio, a ellos ya les hacen el operativo allá”, expresó luego con voz nerviosa.



El comandante de Policía Nariño, coronel Edwin Rojas, informó que una persona resultó capturada por información suministrada por la ciudadanía.



“Al paso de un cortejo fúnebre algunas personas habrían realizado unos disparos”, aseguró y dijo que gracias al circuito de televisión instalado en esa ciudad fronteriza con el Ecuador, “se logra detectar a dos personas que se trasladaban en una motocicleta”.



Con el seguimiento que se le hizo a dicha moto, una patrulla policial logró interceptarla cuando se detuvo frente a un establecimiento con dos personas a bordo.



Una de ellas es una mujer a la que le hizo el registro “pero lanzó un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos, se logró la captura de esta persona y se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.



Los uniformados de la Policía en el momento en que adelantaban la intervención en ese sector, lograron la incautación de otras tres armas traumáticas que estaban en poder de otras personas.



Sobre la posibilidad de que detrás de este hecho esté una peligrosa banda delincuencial, aclaró que “en el momento no puedo precisar si esta persona tiene una relación con alguna organización delincuencial, pero se adelanta la investigación correspondiente con la Fiscalía para establecer la procedencia del arma y cuáles fueron los móviles por los cuales se transportaba ese elemento”.



El coronel salió al paso de algunos comentarios de la ciudadanía en el sentido de que parecería que en Ipiales, la segunda ciudad en el departamento de Nariño, faltaría autoridad y más mano fuerte.



Al respecto dijo: “Con la captura que se logró se tuvo una reacción oportuna, en estos momentos estamos creando unas estrategias que nos permitan mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad”.



Para el concejal de Ipiales, Manuel Romo, el acompañamiento de un féretro camino al cementerio con disparos al aire como ocurrió el pasado miércoles, “es una situación muy particular, propia de zonas en conflicto social”, y advirtió que eso sucede cuando los difuntos son “controvertidos” o “del bajo mundo”.



Hizo un llamado a las autoridades, “porque aquí va tocar acompañar con el Ejército a los féretros”.



Según Romo no es la primera vez que este tipo de episodios se presentan. “Ya hay unos precedentes donde esto ya ha sucedido, ese es un reflejo del deterioro del orden público en la ciudad de Ipiales, aquí hay una falta de autoridad”.

PASTO