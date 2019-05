Alcalde de Yopal queda en libertad, pero sigue la investigación

Tras doce horas de audiencias, un juzgado de Aguazul (Casanare) determinó que no se reúnen las condiciones para proferir medida de aseguramiento contra el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, que sin embargo seguirá siendo investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y tráfico de influencias de servidor público.

La investigación está relacionada con trámites contractuales con la Empresa Industrial y Comercial del Estado (Ceiba), creada hace cuatro años para el manejo y operación de la terminal de transportes, el alumbrado público, la planta de beneficio animal y el cementerio de Yopal.



El mandatario habría nombrado en forma irregular un delgado suyo para que formara parte de la junta directiva de Ceiba sin reunir los requisitos, toda vez que el designado no era un servidos público sino un particular, y habría realizado contratación en forma directa a seis personas sin estar facultado.



La juez de Aguazul (Casanare) Liliana Purciani presidió las audiencias que iniciaron a las 5:00 de la tarde de este viernes y concluyeron cerca de las 5:00 de la mañana del sábado, después que el mandatario había sido capturado en el sótano de la alcaldía de Yopal a las 9:00 de la noche del jueves.



Al término de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, al salir del juzgado el mandatario de los yopaleños entregó unas declaraciones a los medios de comunicación en las que señaló que "la captura fue una medida sorpresiva, sumamente dolorosa y desproporcionada”.

La lucha contra la corrupción fue una de las banderas con la que nos presentamos a la sociedad yopaleña y sería inaceptable que nos viéramos envueltos en hechos que cuestionaran esa bandera.

En relación con los delitos que le imputan, expresó que “son cargos delicados y sensibles en los cuales siento que la Fiscalía ha hecho un trabajo de investigación para que seguramente den mérito para que se enciendan las armas, pero sentimos que no reúnen los fundamentos y tienen algunas imprecisiones. Además, tenemos la certeza, la claridad y los argumentos que podemos hacer una defensa tranquila y en libertad”.



Respecto a la medida de aseguramiento, dijo que quedó claro que “no se reúnen las condiciones para permanecer privado de la libertad, que no voy a dejar de asistir a los llamados que se me hagan en el curso de esta investigación”.



Agregó que "la lucha contra la corrupción se constituyó en una de las banderas con la que nos presentamos a la sociedad yopaleña y sería inaceptable que nos viéramos envueltos en hechos que cuestionaran precisamente esa bandera y por ello espero demostrar plena inocencia de cualquier cargo”.



Finalmente, dijo que este lunes va a presentar ante el Concejo de Yopal un proyecto de acuerdo para acabar con la empresa Ceiba, para ratificar la posición que ha tenido desde hace cuatro años cuando la crearon en “decisión tomada a la ligera, sin planificación, que lo único que pretendía era contar con una estructura institucional para tercerizar los servicios públicos de Yopal”.



La empresa no funcionó, además por un medida cautelar que impuso un juez a principios de 2016 hizo inaplicable el objetivo y “hoy lo que tenemos es un resultado que está a la vista de cualquier yopaleño: no tenemos una buena terminal, un buen alumbrado público y un cementerio y tampoco hay la planta de beneficio animal”.



