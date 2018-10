Una campaña busca reducir muerte de motociclistas en Bucaramanga

Los motociclistas son quizá quienes peor se manejan en las vías de Bucaramanga. Es común revisar casos en donde conductores de motos se pasan los semáforos en rojo, se suben a los andenes, no respetan la cebra, hacen cruces prohibidos, transportan hasta tres personas incluidos niños menores de 10 años, o no portan al día sus documentos.

Por ello la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), a través de la Oficina de Cultura Vial, adelanta diversas campañas de educación vial para concientizar a los motociclistas sobre cómo deben manejarse en las vías.



Wilmar Díaz Anaya, de la Oficina de Cultura Vial, explicó que las actividades se dividen en tres: se detiene al conductor y se hace un control preventivo y no sancionatorio, luego se da una charla a los motociclistas sobre seguridad vial, uso del casco, cómo transitar por la vía, prevenir el exceso de velocidad “y a tener en cuenta que en la casa siempre hay alguien que nos espera”, dijo Díaz Anaya.



La estrategia también propone la marcación de aquellas partes de la motocicleta que más se hurtan para evitar la comercialización de autopartes robadas.

La infracción más común que han registrado los funcionarios de la DTB es que los motociclistas no llevan las luces encendidas y no tienen los documentos al día.

“El 80 % de las personas no tiene las luces encendidas por desconocimiento de la norma. En el control preventivo les hacemos caer en cuenta de las infracciones y dejamos a la conciencia de ellos la revisión, si no lo hacen, en un operativo sí los van a sancionar”, dijo Díaz.



Yeison Fabián Estupiñán, motociclista, destacó la actividad y dijo que se aprenden cosas para mejorar el comportamiento en la vía y respetar a los otros actores viales.

Rubén landazábal es mensajero, y dijo que el mal comportamiento de los motociclistas se debe a tres factores: “lo económico, porque la gente cree que por andar más rápido le rendirá más el día; falta de educación; y que a la gente no le dan cursos para sacar el pase y no conocen las normas de tránsito”, indicó.

Landazábal agregó que la campaña es buena, porque “hay gente que cree que manejar la moto es prenderla y arrancar y es más que eso, porque está en juego la vida de uno y de los demás”, concluyó.



