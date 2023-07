En medio del caos se encontraron los espectadores que asistieron a una de las funciones de Barbie en Cineland, en Riohacha (La Guajira), ubicado dentro del Centro Comercial Suchiimma (calle 15 con carrera Octava).



La fiebre por la cinta sobre la famosa muñeca llevó a que la gente se ubicara en los asientos que no les correspondían, sin respetar ni fila mi ubicación.



(Además: Calor extremo: alerta roja en tres departamentos del Caribe ante aumento de temperatura)



Cuando transcurrían 30 minutos de iniciada la cinta fue suspendida y por decisión de la administración del cine.



Hubo reclamos fuertes de los espectadores y la fiebre por la cinta se tornó en momentos de tensión entre los asistentes. Algunos de pie.

Asistentes captaron en video el desorden en medio de la cinta

El video se hizo viral y entre los comentarios aseguran que el hecho ocurrió 30 minutos de comenzada la cinta, por decisión de los administradores, a raíz de los reclamos de la gente, en las imágenes se ven varias personas tratando de ubicar sus puestos.



Otros aseguran que el tema de los asientos es muy casual en las salas de cines y que igual situación registra en Barranquilla, Valledupar y hasta en Cundinamarca, con otras proyecciones.



“No creas, no me paso con Barbie, pero si con la sirenita, se tomaron nuestros puestos y la grosería. Fue en Cundinamarca”, indica una usuaria.



(También: Cerró en Cartagena Unitas, el mayor entrenamiento naval del mundo con 20 naciones)



Sin embargo, al parecer más allá del error de la gente a este caso se sumó el hecho que unieron dos salas, luego de que una sufriera un percance, tal como lo indica un seguidor de la usuaria “esa era la sala de las que todos hablaban, mezclaron los asientos de dos funciones porque una sala se dañó”.



Mientras que otra asegura, “que suerte aparezco de primerita, fue mala organización porque cambiaron la sala y no eran los mismos puestos”.



Al final, después de superado el percance, todos pudieron disfrutar el final de la película.



En otra publicación Ilen Mendoza, muerta otro incidente que le sucedió en una sala de cine a la que ingresó con el propósito de ver otra película, la cual fue detenida porque le salieron unos puntitos verdes a la película y la detuvieron.



“Yo estoy es de mala, ahora en Oppenheimer”, escribió en el vídeo de TikTok en donde se muestra la sala semioscura y la pantalla apagada.



Así, la ‘Barbiemanía’ se tomó las salas de cine en todo el país este fin de semana.



La película protagonizada por Margott Robbie y Ryan Gosling, estrenada el jueves en Colombia rompió record de taquillas.



Riohacha