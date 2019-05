¿Por qué Pipe Bueno fue visto compareciendo ante un juez en Ibagué? 

La celebración del Día de la Madre en mayo del 2017, en Ibagué, Tolima, con la presentación especial de Pipe Bueno, tiene enfrentados al cantante de música popular con el empresario Luis Antonio Poveda.

Los dos asistieron al Palacio de Justicia de Ibagué para buscar una conciliación pues Andrés Felipe Giraldo Bueno (Pipe Bueno), no se presentó en esa oportunidad y el evento en el coliseo del colegio Champagnat terminó con una dura protesta de los asistentes que enfurecidos partieron vidrios, rompieron las silleterias y le causaron daños a las pantallas LED que promocionaban el espectáculo.



El empresario Poveda afirmó que las pérdidas ocasionadas por las protestas suman 150 millones de pesos y le reclama al artista una millonaria indemnización por no haberse presentado en el evento.



El empresario añadió que el contrato con Pipe Bueno fue de $45 millones de pesos y que le entregaron $30 millones para que subiera a la tarima. Sin embargo, como faltaban $15 millones el artista no fue al coliseo que estaba a reventar y prefirió permanecer en un hotel de la ciudad.



Sin embargo, los organizadores aseguran que el dinero restante se pensaba pagar con las ganancias de la venta de licores pero los representantes del cantante no aceptaron esa negociación.



“Pipe no se presentó por lo que en el escenario se nos presentó una batalla campal pues la gente lanzaba botellas y sillas, lo que ocasionó serios daños en las pantallas LED y en las instalaciones del coliseo del colegio Champagnat", afirmó el empresario.

"A raíz de eso he tenido que pagar cerca de 150 millones”, dijo Poveda ante el Juez Primero Civil del Circuito donde se celebró la audiencia de conciliación, y agregó que exige una "indemnización de 350 millones de pesos".



El cantante Pipe Bueno se defendió y señaló que sus representantes le dijeron esa noche que no se podía presentar en el concierto. Agregó que el contrato se hizo con Ignacio Reyes y que éste incumplió los pagos pactados.



Al finalizar la audiencia, Pipe Bueno ofreció 10 millones de pesos como pago por la indemnización, pero Poveda no aceptó y el Juez propuso una nueva audiencia de conciliación para el 28 de mayo.



El día de los hechos Pipe Bueno grabó un video para sus seguidores y señaló que "No me presento, lo siento madres, vine con mucho cariño a cantar a Ibagué, pero no me cumplieron con el contrato, ni siquiera hubo plata para pagarle a los músicos".



