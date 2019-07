Grupo élite del Ejército pidió vacaciones porque se cansó de combatir

La vida en el monte es dura para el soldado. El frío desgarra los huesos. Las noches son largas, y cualquier ruido en la oscuridad es sinónimo de enemigo al acecho.



En el fragor de la guerra no hay descanso verdadero. No hay sueño profundo.



Lo que más se extraña es el hogar: el abrazo desnudo de la mujer amada. El cariño festivo de la madre, de la familia.



Así lo relata un soldado colombiano, un joven de 23 años, que hace parte de un grupo de 60 hombres que patrulla sin descanso desde hace 6 meses la estepa, en el sur del departamento de Bolívar.



Se trata de hombres de la Fuerza Élite Gaula Número Uno con sede en Cartagena de Indias, conformado por Ejército y Armada.



Estos soldados piden descanso y poder ver a sus familias, las cuales no abrazan desde el pasado mes de enero.

“Ni siquiera sabemos que misión tenemos, no la pasamos dando vueltas, acampando, sin un rumbo claro”, le dijo a este medio uno de los soldados confinados.



Por su seguridad, los soldados se reservan su ubicación, pero aclaran que están en una zona rural alejada, en límites con el departamento de Antioquia, donde hace presencia el Eln y el Clan del Golfo, que nutren sus finanzas ilegales del cultivo de coca, la minería ilegal y la extorsión.



El comandante de la unidad es el mayor de la infantería de Marina, Juan Morales García.



“Ya estamos cansados de esta guerra, los combates se dan en cualquier momento: noche o día, y muchos hombres ya estamos cansados, y entre más cansancio hay en la unidad mayor es el peligro de caer en error", dice el joven militar.

Foto: archivo particular

Les darán vacaciones en julio

EL TIEMPO consultó con el comando en Cartagena donde aseguraron que este es efectivamente un cuerpo élite, que se concentró el 12 de enero del presente año en la Ciudad Heroica.



De allí partió a entrenamiento especial en la base de Tolemaida, en el centro del país, de donde salieron el 20 de febrero.



Luego estuvieron 10 días más en Bogotá continuando con la preparación, y algunos soldados tuvieron 10 días de descanso en el mes de mayo.



El comando en Cartagena, que con toda la razón, se reserva el tipo de operaciones que se llevan a cabo en el sur de Bolívar, asegura que a mediados de este mes, un grueso de hombres de esta unidad saldrá de vacaciones.



No obstante, los hombres en el monte dicen estar agotados y sólo piden ver a sus familias cuanto antes.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas