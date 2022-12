La más reciente vista de monitoreo realizada por las autoridades ambientales a Caño Cristales reveló una reducción del nivel del agua del río, lo que genera mayor exposición y vulnerabilidad de la planta Macarenia Clavigera, que es la que produce el colorido del caño.

Para proteger este ecosistema, se determinó cerrar la vista de turistas a Caño Cristales, como se hace cada año por esta época cuando termina la temporada de lluvias e inicia la temporada seca en la Orinoquía colombiana, explicó el director de la corporación ambiental Cormacarena, Andrés Felipe García.

La vista de monitoreo, al considerado el río más bonito del mundo, hábitat de innumerables especies silvestres únicas en el país, la adelantaron funcionarios de Cormacarena, junto con técnicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía de La Macarena y representantes del sector turístico.



El director de Cormacarena recordó que la visita de turistas a Caño Cristales se abre nuevamente en el segundo semestre del próximo año.

No obstante, García también puso de presente que los colombianos y extranjeros pueden seguir visitando otros senderos del parque natural de La Macarena como la Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, vecinos de Caño Cristales, que no fueron contemplados en esta valoración, considerando que en esta zona no hay presencia de la planta Macarenia Clavigera, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presentan en la zona.

NELSON ARTURO ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO