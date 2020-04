Ya se venden medicamentos de cannabis con fórmula médica

En Manizales, donde está el primer consultorio del país habilitado para dar tratamientos a base de cannabis, ya tienen la primera fórmula magistral testeada en pacientes, además, en un mes tendrán en el mercado otra con la que esperan ayudar a quienes, mentalmente, se han visto más afectados por la crisis actual.

Cuando empezaba en Colombia la contingencia ocasionada por el coronavirus, el exministro de Salud, Iván González, firmó la Resolución 315 de 2020, que da vía libre a la venta de estas fórmulas, las cuales son preparaciones hechas bajo indicación médica.



“Antes las personas como no tenían acceso legal, tenían que recurrir a preparaciones artesanales que no estaban capacitadas ni avaladas. Otras solo podían acceder a ellas si hacían parte de investigaciones. Ahora, quienes recurran a este tipo de medicina pueden acceder de forma segura a un tratamiento que es prescrito y le hace seguimiento un médico”, señaló Estefanía Sánchez, directora comercial de Kannab, consultorio habilitado para brindar estos tratamientos.



La primera fórmula magistral creada por esta empresa, la cual lleva más de cuatro años en investigaciones de este tipo, es fabricada por un laboratorio colombiano certificado por el Invima y es para tratar el dolor. Sin embargo, dada la contingencia, en un mes tendrán en el mercado una fórmula para tratar las patologías que más han salido a flote en los últimos días: ansiedad, estrés y depresión.



“Esto es una puerta muy grande que se le hace a un producto que no hace parte de la medicina alternativa, sino de la ciencia del cannabis. Las fórmulas son entregadas en farmacias habilitadas para la dispensación de medicamentos de control y con la orden expresa de un médico”, dijo Sánchez.



Las muestras magistrales, tanto la que ya está en el mercado como la que estará disponible en un mes, han sido probadas en 600 pacientes, lo que, de acuerdo con Sánchez, les permite ser más precisos en la formulación.



“Esa es la ventaja que tenemos sobre las multinacionales y lo que le permitirá a la industria del cannabis medicinal en Colombia crecer”, apuntó.



Alrededor del mundo se ha avanzado en el tratamiento de muchas enfermedades a base de marihuana y la Organización Mundial de la Salud ha dado un espaldarazo al retirarla de la lista de drogas peligrosas. Sin embargo, aún existe temor entre la ciudadanía por consumirlo. Frente a esto, la directora médica de Kannab, la médica Nataly Bolaños, precisó que está en manos de los pacientes su uso responsable.



“Como todo, con un abuso, genera dependencia, como es el caso de quien se vuelve dependiente a la morfina, por ejemplo. Los médicos preparados para recetarla, pocos todavía en Colombia, están dispuestos, pero es responsabilidad del paciente”, comentó Bolaños.



Dado que estos medicamentos tienen control especial, eran entregados únicamente por un mes. Para el caso de Caldas, la seccional del Fondo Rotatorio de Estupefacientes determinó, para evitar las aglomeraciones, que pueden entregarse para tres meses, además de ser vendidos a domicilio.



Cabe anotar que este tipo de medicamentos no está entre los Planes Obligatorios de Salud, por lo que su costo es asumido por el paciente.

MANIZALES