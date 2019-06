Cannabis medicinal, cultivo alternativo en el Quindío

A sus 26 años, Omar Andrés Moreno es un cultivador del campo. Creció entre las montañas de la cordillera Central, en Córdoba, Quindío. Desde pequeño aprendió a labrar la tierra, a sembrar café, plátano, banano, entre otros. Incluso, en la finca de sus padres tenía su propio cultivo de banano pero los créditos en los bancos lo asfixiaron y solo trabajaba para pagar las deudas que contrajo para levantar su sembradío.

“Para nadie es un secreto que los cultivos tradicionales no están siendo rentables”, dijo el joven.



Pero desde hace meses encontró una alternativa. Se trata de los cultivos de cannabis medicinal que la compañía Plantas Medicinales de Colombia (Plantmedco) instaló hace un tiempo en el Quindío.



“Estas plantas de cannabis medicinal son el futuro, a mí me gusta mucho el campo y mi deseo a futuro es tener mi propio cultivo, que sea rentable y creo que el cannabis puede ser una buena opción”, dijo Moreno.



Este año, Plantmedco espera llegar a tener siete hectáreas sembradas con cannabis medicinal, el próximo año unas 20 y en seis años más, 400 ó 500 hectáreas.



Según el gerente general de Plantmedco, Alberto Montoya Fayard, “la crisis cafetera ha llevado al país a buscar otras alternativas, los precios del café están en los niveles más bajos y eso ha hecho que sea imposible sostener una caficultura rentable y lamentablemente en el café no pasó lo que sí está pasando con el cannabis y es que en Colombia no se puede exportar flor solo productos con agregación de valor y transformados, en el café siempre se ha exportado café verde, en la medida en que le agregamos valor pues hay mayores ingresos para los agricultores”.



De hecho, recientemente el director de Desarrollo Rural de la Gobernación del Quindío, Mauricio Ruíz, señaló en un foro que en los últimos 30 años, el departamento perdió cerca de 40.000 hectáreas de café, principalmente por la crisis de este cultivo tradicional.



No obstante, el cannabis medicinal, reconocido en el mundo por sus usos médicos en enfermedades como el cáncer, trastornos mentales, dolor crónico, entre otras, llegaría a mover unos 146.000 millones de dólares para el año 2025, según un informe de Grand View Research.



“La estigmatización de este cultivo de cannabis ha sido general, incluso yo mismo en el pasado creía que era imposible meterse en este tipo de negocios pero hay que tomar una decisión o el tema de cannabis queda en mano de empresarios o de delincuentes”, agregó Montoya.



Según datos de la compañía, en una hectárea se pueden producir 10 mil plantas de cannabis medicinal, que a su vez producen una tonelada de aceite (que se extrae de la flor del cannabis). “Después de la cosecha nosotros llevamos el moño o la flor y se hace el proceso de extracción en la planta, por cada 10 de estas plantas se logra un litro de aceite. Nosotros le estamos apostando a un aceite limpio libre de trazas, ese es nuestro diferenciador en el mercado”, explicó Iván Arias Aranzázu, presidente de Plantmedco.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO