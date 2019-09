'La mala hora' de los candidatos punteros a la alcaldía de Cartagena

A 38 días de las justas electorales regionales, los dos candidatos que puntean en la intención de voto por la alcaldía de Cartagena enfrentan denuncia disciplinaria y esperan fallo del Concejo Nacional Electoral



Se trata de William García Tirado del el Movimiento Colombia Justa Libre, y Yolanda Wong que busca la alcaldía con el aval del partido de la U.



William García fue citado por la Procuraduría General de la Nación para responder por presuntas irregularidades en un proceso de selección de contratistas para el Fondo de vivienda de interés social y reforma urbana distrital, Corvivienda, entidad que dirigió durante los años 2016 a 2018.

Fuentes de la Procuraduría le confirmaron a EL TIEMPO que García Tirado habría desconocido los principios de transparencia, economía, responsabilidad, publicidad y selección objetiva para la selección de un contratista en un convenio del año 2016.



Según el ministerio público, en el proceso de selección del contratista se publicó un proceso pero se adjudicó otro que no respondía a la idoneidad del contrato.

Yolanda Wong Baldiris había terminado sus funciones como alcaldesa encargada el 20 de septiembre de 2018 y renunció a su cargo de Secretaria del Interior el día 27 de septiembre del mismo año. Foto: archivo particular

Por su parte, Yolanda Wong espera que en las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) falle si deja sin efecto la solicitud de revocatoria de la inscripción de Yolanda Wong Baldiris como candidata a la Alcaldía.



Según el abogado Raúl Bustamante De la Vega y el candidato a la alcaldía de Cartagena, Lucio Torres, que denunciaron la candidatura de Wong Baldiris ante El CNE, ella habría incurrido en una incompatibilidad al inscribirse como candidata solo nueve meses después de terminar su labor como alcaldesa encargada.



“Yolanda Wong fue alcaldesa encargada hasta el 20 de septiembre de 2018, pero la norma dice que todo ex alcalde no puede inscribirse dentro de los 12 meses siguientes a su retiro como alcalde (artículo 38 numeral 7- Ley 617 del año 2000). De tal manera que ella violó el régimen de incompatibilidades y su inscripción debe ser nula”, ha denunciado Lucio Torres.



No obstante, en las últimas horas se filtró la proyección del magistrado ponente en la CNE en la cual sería negada la solicitud de revocatoria a la candidata del Partido de la U., pues la inhabilidad solo se daría si fuese el cargo dado por elección popular y no por un encargo, como es el caso de Wong, tras la salida del titular Quinto Guerra Varela.

De otro lado, el candidato William García respondió a este llamado de la Procuraduría asegurando que "hay gente con intereses particulares y una aceptación popular mínima, que acuden a la instrumentalización de la justicia como arma electoral", dijo.



El aspirante aseguró que de los aspectos jurídicos se encargarán sus abogados, quienes representarán y responderán uno a uno los señalamientos.



"Era de esperarse que el creciente respaldo que nos viene brindando el pueblo Cartagenero, nos convirtiera en blanco de todo tipo de ataques... La Procuraduría General y el trabajo que hace el señor Procurador, merecen toda nuestra atención y todo nuestro respeto. Las autoridades tienen que recibir y tramitar todas las querellas que presentan los ciudadanos.", agregó García.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas