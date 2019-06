En Cartagena, candidatos por firmas esperan revisión de Registraduría

La ex alcaldesa encargada y ex secretaria del interior Yolanda Wong Baldiris, que recibió el aval del partido de Unidad Nacional (U) y que lidera las encuestas aseguró que en los próximos días inscribirá oficialmente su candidatura.



William García, que tiene el aval del partido Colombia Justa Libre, también se reservó la fecha de inscripción de su candidatura.



El ex canciller Fernando Araujo Perdomo recolecto 180 mil firmas de ciudadanos que lo acompañan en su aspiración al Palacio de la Aduana. Araujo Perdomo entregará en las próximas horas las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ley da plazo a Registraduría de 18 días hábiles para verificar legalidad de firmas y entregar certificados. Posteriormente el candidato podrá inscribirse oficialmente.



En la misma dirección está la candidata independiente Claudia Fadul que presentó 140.076 firmas el pasado 20 de junio ante la Registraduría, y está a la espera del visto bueno para inscribir su candidatura.



Otro que va por firmas es Jaime Hernández Amín, quien presentó 150 mil firmas a la Registraduría y espera el visto bueno de la entidad.



Cartagena