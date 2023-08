Con el cierre de inscripciones para las elecciones regionales de octubre, la disputa por las principales capitales y departamentos se puso al rojo con la aparición de tradicionales figuras políticas, unas que buscan repetir y otras que, tras varias derrotas, persisten.

Las caras nuevas que se han inscrito todavía no despuntan en las primeras encuestas frente a los exalcaldes, exgobernadores, exministros y hasta excandidatos presidenciales que se lanzaron al ruedo.



Este fenómeno electoral, que se da precisamente durante el primer gobierno de izquierda del país, evidencia según los analistas que las elecciones regionales no tienen la misma lógica que las presidenciales, lo que dejaría con pocas opciones a los candidatos cercanos al Pacto Histórico en las principales ciudades.

Es así como en Barranquilla, aunque no se haya todavía inscrito, dan como casi ganador a Alejandro Char (quien ya fue una vez gobernador y dos veces alcalde) y en la gobernación del Atlántico aparece como un fuerte contendor Eduardo Verano de la Rosa, dos veces gobernador y exministro.



Otro que quiere regresar a la gobernación es Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien ya ocupó el primer cargo en Antioquia entre el 2016 y el 2020.



En Medellín las encuestas dan como favorito a Federico Gutiérrez, el excandidato presidencial que declinó a postularse a la presidencia para intentar volver a la Alcaldía, en donde estuvo en el período 2016 - 2020. Y su rival en las pasadas elecciones, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, ahora le apuesta a llegar a la Gobernación de Santander, pese a la investigación de los órganos de control que lo involucran en el caso Vitalogic.

Un situación similar se vive en el Valle del Cauca, donde vuelve al debate electoral Dilian Francisca Toro, quien deja la presidencia del partido de la U para aspirar a la gobernación, cargo que ya ocupó entre el 2016 y el 2020 y que actualmente ocupa su pupila Clara Luz Roldán.



También en Boyacá, Carlos Amaya, quien ya fue gobernador hace cuatro años y hasta precandidato presidencial en la contienda del año pasado, busca volver al cargo luego de declinar su intención de ser candidato a la alcaldía de Bogotá.



Y en Norte de Santander, William Villamizar buscaría también su tercera gobernación, luego de dos mandatos que no terminó por suspensiones. Si lo logra, alcanzaría 20 años en el poder, desde su primera elección en el 2008 y con los respaldos que ha dado a sus ahijados políticos, Édgar Díaz y Silvano Serrano, en 2011 y 2019.



¿Por qué vuelven los mismos?



La mayoría de los ‘ex’ tienen en común que gozaron de altos índices de popularidad durante sus mandatos, como Char, que en su última alcaldía terminó con un 95 por ciento de aprobación y Dilian Francisca Toro, quien terminó su gobernación con un 85 por ciento, pero sobre otros, como Hernandez y el propio Char pesan escándalos políticos.



Para expertos analistas políticos, aunque reconocen el liderazgo y la popularidad de estos políticos, que vuelvan al ruedo obedece a que el poder local no se renueva al timo de otras corporaciones, como el Congreso; a un desaprovechamiento de las oportunidades políticas de los movimientos del ‘progresismo’ y a una tendencia de escoger en electorado a los ‘viejos conocidos’.



Juan Pablo Milanese, profesor de ciencia política de la Universidad Icesi, en Cali, dice que la política local no siempre es un reflejo de la política nacional, pues sus dinámicas y competencias son muy diferentes.

“En el caso de Dilian –explica Milanese–, hay un reconocimiento y aparato estatal que le permite contar con más chances. Pero no es lo único, porque hay un desafío que es recuperar un poco ese poder local que se ha perdido en los últimos años”.



El consultor y estratega político Álvaro Benedetti considera que aunque estos ‘caciques electorales’ sean discutibles en cuanto a sus acciones, sin duda tienen una red de coaliciones y maquinarias que les permiten estar en posición favorable de cara al resto de candidatos.



“La razón de que estos políticos hayan logrado tanta prevalencia, y se sostienen, es porque en sus ejercicios de gobierno pudieron armar coaliciones con fundaciones y el sector privado, así logran acompasar las maquinarias, que nosotros llamamos votos de estructura”, explica el experto, quien dice que no se trata de que no haya más candidatos, lo que pasa es que estas estructuras tienen muchos años y no es fácil vencerlas.

Benedetti asegura que es difícil que en el corto plazo haya un cambio porque han capturado las instituciones, “sin querer hablar de corrupción, es una captura de la administración”.



La Fundación Arcoíris indica que una de las principales problemáticas para los nuevos liderazgos es la falta de renovación en las élites políticas, las cuales se pueden ver impedidas tanto por la maquinaria electoral como también por la presencia de grupos armados ilegales que evitan a estos nuevos rostros de la política emerger con tranquilidad.



El analista político de la Universidad Externado, Carlos Arias, considera que las fallas cometidas por los candidatos que capitalizaron el auge del progresismo es uno de los factores que mantienen como favoritas a las élites políticas.

“El progresismo aprovechó el desgaste de las políticas tradicionales en varias regiones –sostiene Arias–. Se capitalizó y se recogió, pero en las principales capitales se concentraron más en el personaje mediático y poco gobernaron, esto les costó”.



En la actualidad existen alrededor de 34 partidos políticos en Colombia, lo cual dificulta tener una cabeza clara y una opción que pueda conquistar espacios ganados por los partidos tradicionales.



“Tampoco se puede desconocer que muchos candidatos fallaron –indica Arias–. El Pacto Histórico cometió los mismos errores que tanto criticó y esto no deja bien parado al partido, además, tampoco se tienen renovaciones en los liderazgos, esto le deja servido el camino a los políticos de siempre, porque bien o mal, han demostrado que saben lo que quiere la gente y así los tienen contentos”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

