Microtráfico y fronteras invisibles, preocupan a los candidatos a la Alcaldía de Pasto

Con serios cuestionamientos y reparos al manejo de la seguridad y la movilidad transcurrió el debate Hablemos claro transmitido por el canal regional Telepacífico en la noche del miércoles, en el que tres de los siete candidatos a la alcaldía de Pasto que aceptaron la invitación, también plantearon las soluciones a los problemas que identificaron en esos sectores en la capital de Nariño.



Los aspirantes Jimmy Pedreros Narváez, del Pacto Histórico, Mario Viteri Palacios, con el aval de la Alianza Verde y Luis Carlos Vallejos, del Partido Ecologista Colombiano llegaron al debate que estuvo coordinado por los periodistas Adriana Santa Cruz y Rubén Darío Gálvez, cargados de propuestas orientadas a cambiar el rumbo del municipio de Pasto.



Sobre el delicado tema de la inseguridad fue el que más críticas hicieron los aspirantes, al considerar que en la capital de Nariño la autoridad civil, la policial y la misma ciudadanía deben encaminar todos los esfuerzos que permitan garantizar la tranquilidad y la sana convivencia.



Para el aspirante Jimmy Pedreros una de las mayores problemáticas radica en haber ubicado los centros de atención provisional en zonas residenciales de la ciudad, lo que ha generado muchas dificultades y protestas ciudadanas, por eso dijo: “ no hay una política de seguridad y convivencia en el mantenimiento y retención de las personas que alteran la convivencia”, y después manifestó que “eso significa que también ha habido un silencio de la estructura administrativa de la justicia y tampoco hay coordinaciones de derechos humanos, es necesario la construcción de carceletas en sitios suburbanos”.



Pedreros quien ya fuera alcalde de Pasto en el año de 1998 aclaró que “no solamente hay que volver policial a los hechos, sino ir al origen, hemos planteado la necesidad de ir a los territorios para hablar con los combos y pandillas, para construir una mesa de concertación”, al igual que sobre el mismo problema de la inseguridad habló de cuatro necesidades puntuales: fomentar fuentes de trabajo, no a la discriminación, mayor cobertura de proyectos nacionales y eliminar el hambre en los barrios.



El candidato Mario Viteri, quien ha ocupado cargos tanto en la administración municipal como departamental, abordó otro grave flagelo existente en Pasto como es el del microtráfico del cual precisó: “hay algo muy triste que está sucediendo en Pasto y es que el microtráfico está permeando los colegios públicos y los colegios privados, están jugando con la inocencia de los niños, están atentando contra esa inocencia”, pero además declaró que algo más triste es ver a los jóvenes en la zona rural de Pasto consumiendo de sustancias psicoactivas. Es por eso que en su estrategia de seguridad integral propuso reforzar las labores de inteligencia, al igual que la creación de redes de apoyo ciudadano y añadió que “tenemos que ejercer un mayor control en los colegios, este consumo además produce un daño colateral en el tema de salud mental en los colegios que no se está atendiendo”.



Viteri complementó indicando que siempre escucha a la gente decir que después de la media noche sabe dónde se vende la droga pero menos las autoridades lo conocen, “por eso las redes de apoyo ciudadano son muy importantes, tenemos que recuperar la autoridad, salir a las calles a ejercer el control y se debe recuperar la figura que hace más de 20 años funcionó en Pasto que se llamaba el alcalde nocturno, era una personas con funciones que hacía toda la gestión para que el esquema de seguridad funcione las 24 horas en especial en horas de la noche y daba muy buenos resultados”.



Sobre la presencia de personas de otras nacionalidades en la ciudad y las bandas delincuenciales en algunos sectores de Pasto, sostuvo que eso ha hecho que aumenten las riñas callejeras y las fronteras invisibles que se están fortaleciendo.



El aspirante Carlos Vallejos que lució una camiseta con un particular símbolo contra la corrupción, habló en su intervención acerca del delito del hurto y confesó sin ningún temor: “a mí me han robado tres veces, me han ranchado el celular y uno sale corriendo tras el motociclista y uno se pone a pensar cuál es su motivación, no juzgo pero sigue siendo el ejercicio de la pobreza”. Denunció además que si bien en Pasto hay instaladas 250 cámaras de seguridad, pero actualmente solo funcionan 49, “son 700 policías para medio millón de habitantes, es una falta de respeto y una ausencia de gestión de los administradores y de un alcalde que no se preocupa sino por hacer contratos”. Seguidamente consideró necesario la firma de pactos ciudadanos, de modo que todos los habitantes de Pasto colaboren con la seguridad, pero también denunció que “los mototaxistas atrapan a los ladrones pero la Policía sale a perseguir a los mototaxistas”.



Expuso que “Pasto es un lugar de oportunidades, pero no las hay para el que llega, yo creo que si hay que hacer pactos con la gente, más rápido llega la pizza que la Policía, hay que lograr acuerdos con la gente, de lo contrario nada va a cambiar”.



En cuanto a la presencia en la ciudad de personas de otras nacionalidades y de bandas que en algunos sectores han hecho que aumenten las riñas callejeras y las fronteras invisibles que se están fortaleciendo, el candidato Viteri opinó que “Pasto es un epicentro en dónde convergen todas estas estructuras, la población migrante se ha involucrado en hechos delictivos, entonces tenemos que actuar más rápido y frente a las fronteras invisibles se deben hacer concertaciones entre los jóvenes con el deporte y la cultura”.



Sobre el particular Pedreros dijo que “Pasto es una ciudad de encuentro andino, pacífico y amazónico hay que traerlo en los tres niveles, los que están de tránsito, los que se quedan provisionalmente y los que definitivamente quieren quedarse, hay que construir de manera concertada unos escenarios”, mientras que sobre las fronteras invisibles afirmó que si existen, por lo que planteó construir alternativas que deben pasar por la generación de trabajo, cobertura de programas nacionales y eliminar los factores que vuelven atractiva esta realidad.



Los tres candidatos se mostraron en desacuerdo con la militarización de la ciudad y sobre las estrategias implementadas por las autoridades para combatir el microtráfico, también coincidieron en que no han sido efectivas.



El tema de la movilidad e infraestructura también fue objeto de fuertes críticas por parte de los tres candidatos en el desarrollo del debate.



Vallejos mejor conocido en la ciudad como “El profe” se refirió al proyecto de peatonalización que ha sido cuestionado por los comerciantes de la zona céntrica, y recalcó que “los políticos han hecho de la peatonalización una oportunidad para enriquecerse porque debieron hacer ese proyecto hace mucho tiempo atrás, está bien la peatonalización porque la gran parte de ciudades en el mundo son peatonalizadas, pero se debe peatonalizar una ciudad cuando se hayan hecho desarrollos importantes en parqueaderos, espacios de encuentro, teatros, es que Pasto no tiene ni un solo inodoro, Tulcán ha hecho más en toda la vida que los alcaldes de Pasto”.



El mismo candidato indicó que antes que peatonalizar el centro, se debería mejorar el sector del Potrerillo con su plaza de mercado, “eso indica que hay una falta de observancia, los comerciantes no estaban de acuerdo, no se respeta a la gente”.



Viteri se pronunció sobre el desorden reinante en materia de la movilidad cuando dijo: “tenemos que tener unas medidas de largo plazo y corto plazo; en el corto plazo tenemos que hacer un proyecto urgente de cultura ciudadana, tenemos que trabajar nosotros los ciudadanos como corresponsables de la movilidad, el 45 por ciento de los siniestros viales son producidos en motocicletas, es el parque automotor que más ha crecido en los últimos 10 años, hemos pasada las barrera de las 160.000 motos y hay una cifra bien importante tenemos en promedio un vehículo por cada dos ciudadanos en Pasto, esa es una de las cifras más altas en el mundo entero”. A esta problemática propuso el fomento de la cultura ciudadana, la creación de la secretaría de movilidad, empezar a construir más kilómetros de vías urbanas y pensar en otros sistemas alternativos de movilidad.



Cuando Pedreros se refirió a la crisis económica que reporta el sector del transporte formal por el incremento del mototaxismo y lo hizo con cifras: “en Pasto hay 500 buses y 3016 taxis “un sistema de transporte público amenazado básicamente por una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos a medio construir, hay cerca de un billón de pesos invertidos en los 3016 taxis que operan amenazados por solo 2.000 o 3.000 mototaxistas, todos se quejan pero ningún alcalde ha querido asumir las responsabilidades del origen de las causas de ese problema”. Sostuvo que el mototaxismo antes que ser una actividad ilegal se convirtió en una actividad informal que hace parte del paisaje económico del municipio. Planteó entonces crear un nicho que permita que los 2.000 mototaxistas participen de esa generación de trabajo, por ejemplo, como transportadores de materia prima en las zonas francas y que en la central de abastos sean ellos los transportadores de los productos y que en los parqueaderos tengan la posibilidad de empleo.



El mismo candidato del Pacto Histórico también hizo referencia al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que hoy tanto demanda la ciudad de Pasto, señalando que el próximo año debe ser objeto de una revisión se debe diseñar para cuatro años más en el cual debe haber participación comunitaria y de los sectores conflictivos del municipio en el uso del suelo para las distintas actividades. Al respecto hizo una fuerte denuncia: “los particulares hoy están financiando las campañas políticas de los candidatos que no quisieron venir aquí porque sienten que aquí se les va a visibilizar los compromisos económicos de financiar sus campañas con dineros ilegales”.



En torno al mismo tema el aspirante y ex secretario de Infraestructura de la Alcaldía Mario Viteri indicó que “voy armonizar el Plan de Ordenamiento Territorial con el plan de desarrollo, la revisión y el ajuste hay que hacerlo para la incorporación de la gestión del riesgo, pero aquí nos hemos olvidado de vincular a la academia y le hemos dado un grato chiquitico a la concertación, por eso tenemos que concertar ese ordenamiento territorial y recomponer los grandes conflictos que hoy hay en convivencia por esos usos múltiples que nos tienen peleando entre vecinos”.



Para el candidato Vallejos el uso mixto del suelo en la ciudad se ha convertido en un tema “para que los alcaldes les den la oportunidad a sus amigos, no para que trabajen con la gente, definitivamente los tecnócratas saben de la pobreza pero por estadísticas, no lo saben por convivencia, cuando lleguemos a la alcaldía le preguntaremos a la gente qué es lo que necesita”.



A la pregunta formulada por los periodistas en el sentido de que si los pastusos carecen de cultura ciudadana, mientras los candidatos Viteri y Vallejos respondieron que sí, Pedreros dijo que no.



Mientras que Pedreros dijo que el municipio de Pasto debe invertir en los jóvenes con capital semilla para impulsar sus propios emprendimientos y recalcó que en la ciudad los jóvenes son gestores culturales, músicos, ambientalistas y animalistas que buscan nuevas oportunidades, el candidato Viteri afirmó sobre la informalidad y el flagelo del gota a gota que más del 50 por ciento de la economía de la ciudad es informal, por lo que estimó la conveniencia de aprovechar el Plan de Desarrollo Nacional frente a la economía popular y las alianzas público-populares, al igual que intervenir en las plazas de mercado “porque es allí donde el gota a gota está llevándose la mayoría de las ganancias y además tiene intimidadas a la gente y a las madres comunitarias”, y el candidato Vallejos dijo que Pasto tiene un presupuesto anual superior al billón de pesos “que puede fortalecer a todo el mundo, a los jóvenes, madres cabeza de familia y personas que tienen hijos con enfermedades catastróficas, conmigo las cosas pueden cambiar”.



A la pregunta qué piensan hacer en los primeros 100 días de gobierno si son elegidos como alcaldes de Pasto, Pedreros respondió que se posesionará en el estadio de la Pastusidad, iniciar los estudios para crear la zona franca agroindustrial para generar 30.000 empleos productivos, creación de la secretaría de la economía popular y comunitaria, constitución del fondo financiero de la economía popular y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial.



A su turno Viteri hará la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial y de los planes parciales, impulsar proyectos de infraestructura vial, presentar un proyecto de la economía popular, avanzar en una agenda cultural con una marca ciudad y analizar la viabilidad para conectar a Pasto con el comercio exterior.



Finalmente el educador y aspirante Vallejos tras decir que “sin robar se puede mucho, sin robar se puede todo”, sostuvo que va a mejorar la seguridad, repartir el presupuesto de manera equitativa, recuperar la plaza de mercado El Potrerillo, la construcción de viaductos con el fin de descongestionar a los barrios periféricos y enderezar a la administración municipal.



