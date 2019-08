Candidato a la Alcaldía de Cúcuta negó vínculos con los 'paras'

El candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Hernando Acevedo, emitió este viernes un comunicado respondiendo a los polémicos señalamientos realizados por Jorge Iván Laverde, conocido con el alias El Iguano, excomandate del Bloque Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sobre supuestos nexos económicos con este grupo paramilitar.

El empresario, propietario de la firma del transporte público Trasan, fue enfático en negar alguna alianza de su conglomerado empresarial con este grupo armado.

“Quiero manifestar mi total indignación y rechazo a estas declaraciones que me parecen una estrategia para facilitar el camino a candidatos cuestionados por sus nexos ilegales, afectando dos de las candidaturas más fuertes de esta contienda”, aseveró el político del movimiento Alternativo Democrático.



El relato de 'El Iguano', el cual entregó el jueves sobre la oscura época del paramilitarismo en Cúcuta y la región del Catatumbo, sigue causando controversia en esta región del país.



En esta ocasión, este desmovilizado, cobijado por la ley de Justicia y Paz, manifestó que dos aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta habrían financiado el accionar criminal de su grupo ilegal, a través de sus empresas.



Se trata de Iván Gélvez, candidato del Centro Democrático, y de Hernando Acevedo, del Movimiento Alternativo Democrático.

Sobre este último, propietario de la empresa de transporte público, llamada Trasan, ‘El Iguano’ aseveró que “participó abiertamente en la financiación de grupos de autodefensas y cuyo representante sorpresivamente es candidato. Él me ha amenazado de perder los beneficios por decir mentiras, pero yo no tengo interés de perjudicar a nadie”.



Laverde sugirió que Gélvez, cuya familia es la dueña de la Ferretería El Palustre, financió el grupo ilegal. “Ahí están las versiones libres, donde Orlando Artiaga Bocanegra -exintegrante del Bloque Catatumbo- habló de este negocio y él dijo cómo financiaba nuestro grupo”, dijo.



Frente a estos señalamientos, EL TIEMPO intentó comunicarse en varias oportunidades con la campaña del aspirante del Centro Democrático y no obtuvo repuesta.



Esta no es la primera vez que un político, con aspiraciones al primer cargo de la ciudad fronteriza, estaría salpicado con la estela del paramilitarismo. Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta y quien se rumora es el mentor político del candidato Jorge Acevedo, también fue acusado de perpetrar asesinados en alianza con esta organización criminal.



“Este fenómeno de la parapolítica es un problema serio, complejo y sigue vivo en varias regiones del país, entre ellas, Norte de Santander. No podemos ser ingenuos frente a esta situación”, aseguró Saúl Franco Agudelo, delegado de la Comisión de la Verdad.



CÚCUTA