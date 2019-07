Estos son los 15 candidatos que competirán por alcaldía de Cartagena

Con 15 candidatos inscritos (5 mujeres, 10 hombres) la carrera por la alcaldía de Cartagena para el periodo 2020-2024 tiene una bandera común que comparten todos los candidatos: la lucha contra la corrupción y recuperar la institucionalidad.



En la foto aparecen de izquierda a derecha: Fernando Araujo Perdomo, Jaime Hernández, Armando Córdoba, Edison Torres, Claudia Fadul, Wilman Herrera, Adelina Covo, Yolanda Wong, William Dau, William García Tirado, Sergio Londoño, Nabil Fadul, Rosmery Torres, Minerva Romero y GErmán Viana.

La capital de Bolívar finaliza el 2019 en medio de su mayor crisis de interinidad, con el alcalde titular, Manuel Vicente Duque Vásquez, preso por corrupción, y su reemplazo, Antonio Quinto Guerra, destituido por la Procuraduría.



Cabe señalar que en los últimos 4 años la ciudad ha tenido 5 alcaldes, situación que ha retrasado la ejecución de proyectos urgentes como el plan maestro de drenajes y la protección costera.

Una de las últimas en inscribir su candidatura fue Adelina Covo, de la Colombia Humana UP, quien llegó el pasado viernes rodeada de seguidores hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Tenemos un gran desafío político y social por delante y ha llegado el momento de sacar a nuestra ciudad de la profunda crisis por la que atraviesa”, expresó Adelina Covo, única representante de la izquierda en la lucha por la Plaza de la Aduana.



Las otras dos mujeres que aspiran al primer cargo de la ciudad son Yolanda ‘la china' Wong y Claudia Fadul.



Wong es candidata del partido de Unidad Nacional (U.), es abogada, exsecretaria del Interior de la ciudad y exalcaldesa encargada.



“Seremos una administración de 4 años, pero parecerá de 8 porque trabajaremos el doble, 24/7 como ya están acostumbrados a verme”, dijo Wong en un evento de campaña en donde anunció sus 5 ejes de trabajo: pueblo, territorio, gobierno, economía y cultura.

Sacar adelante el proyecto de protección costera es uno de los retos del nuevo alcalde de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Claudia Fadul, por su parte, quien se inscribió por firmas con su movimiento ciudadano ‘Compromiso por Cartagena´, manifestó que su gobierno buscará “erradicar la pobreza extrema. Es urgente cerrar las brechas, y para ello la educación como eje de transformación social así como la protección especial para los niños”.



Otro de los candidatos es el joven Sergio Londoño Zurek, quien cuenta con el apoyo del partido Colombia Renaciente. Zurek ya estuvo como alcalde encargado, mostrando carácter y un férreo compromiso con la ciudad, lo que le suma puntos con sus electores, entre los cuales están líderes sociales y la comunidad LGBTI.



Rodeado de un centenar de personas, que incluso colapsaron la movilidad de Cartagena sobre la Avenida Pedro de Heredia, hizo su inscripción esta semana el excongresista William García, de la Alianza Programática Partido Alianza Social Independiente, hizo oficial su candidatura.

“Durante mi alcaldía nadie tendrá que suplicar por temas como la educación y los servicios públicos”, dijo García que también ocupó el cargo de director de Corvivienda.



El Partido Centro Democrático le dio su respaldo al ex canciller de la República, y exsecuestrado Fernando Araujo, a quien se le ha visto caminando por los sectores populares de la ciudad acompañado de líderes barriales, quienes le hicieron entrega de una urna de cartón donde están depositadas las solicitudes de los cartageneros para el futuro de la ciudad.



Araujo promete tarifas diferenciales para Transcaribe y mayor seguridad.



El séptimo candidato es el polémico veedor ciudadano William Dau Chamat, quien vive en New York desde hace varios años luego de que tuviera que salir de Cartagena por amenazas, pero regresó ‘recargado’ y con su movimiento ‘salvemos a Cartagena’.



“No tengo ningún aliado entre los candidatos que van a la Gobernación de Bolívar porque todos son unos corruptos, ahí no se salva ninguno” dijo Dau Chamat, quien presentó más de 100 mil firmas de ciudadanos ante la registraduría.

En representación de los empresarios de Cartagena también pulsa por la alcaldía Nabil Baladi, dueño y exdirector del canal Cartagena, influyente medio de comunicación local.



El experiodista y veedor ciudadano, Lucio Torres también se inscribió por firmas con su movimiento ‘La Palabra Hecha Verdad’.



Entre los que se inscribieron a última hora se encuentran Germán Viana Guerrero, por el Partido AICO- Frente Amplio de Masas, quien es exrepresentante a la Cámara, abogado de la Universidad Libre, y especialista en derecho de familia del Colegio Mayor del Rosario.



Por la Alianza Verde está el candidato Armando Córdoba, lingüista y literato de la Universidad de Cartagena. Es candidato a magíster en cooperación internacional para el desarrollo, y actualmente agente para el desarrollo formado en un programa de la ONU.



Rosmery Torres Sáenz es la candidata del partido Farc. Se trata de una economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar y abogada, especialista en derecho administrativo y derecho penal.



Jaime Hernández Amín es candidato del movimiento por firmas “Cambiemos”. El candidato es politólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. También es administrador de empresas en Santa Fe Collage.



Minerva Romero Julio, abogada, activista y gestora cívica es la candidata por el Partido ADA. En su hoja de vida señala que tiene más de 30 años en la administración pública.



Finalmente, Wilman Herrera, el llamado 'abogado de los pescadores', nació en Caño de Loro (Isla de Tierrabomba) y también es un aguerrido defensor de los derechos de las etnias afrodescendientes en toda la zona insular de Cartagena. Herrera un reconocido líder de los consejos comunitarios afros y de los habitantes de los corregimientos insulares.









