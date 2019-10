La historia del alcalde 'eterno' que desea un quinto periodo en Boyacá

A propósito de las elecciones regionales en el país que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre, existen tres municipios donde el único rival de los candidatos es el voto en blanco. Le puede interesar: ¿Qué pasa si gana el voto en blanco en las elecciones regionales?

San Benito, Santander, y Tununguá y Corrales, en Boyacá, son las únicas ciudades de Colombia en los que solo un candidato se presentó para aspirar a la Alcaldía. Esto quiere decir que si el voto en blanco gana en estos municipios, los aspirantes deberán retirarse, pues ya no podrían volver a intentarlo.

Algunos van por un periodo más, otros esperan ocupar el primer cargo municipal por primera vez y otros fueron aclamados por la misma gente, sin embargo, lo extraño es que solo exista una opción de alcalde para estos municipios.

Pedro Antonio, el alcalde ‘eterno’ de Corrales, Boyacá

La primera vez que Pedro Antonio López Prieto fue alcalde de Corrales, Boyacá, tenía 23 años. Fue por decreto, por eso su mandato solo se cumplió entre 1986 y 1987.



En ese entonces, López Prieto estaba recién graduado como abogado de la Universidad Santo Tomás. Era un requisito que debía tener para cumplir con su judicatura.



Desde entonces, este hombre de 57 años ha sido alcalde en cuatro oportunidades de este municipio ubicado en el oriente del departamento. Los otros periodos fueron: 1988 – 1990, 1992 – 1994 y 2001 – 2003.

Pedro Antonio asegura que pese a ser el único candidato, no deja de trabajar en su campaña. Foto: Cortesía

Sin embargo, para Pedro Antonio lo más probable es que tenga la oportunidad de estar nuevamente sentado en la silla del primer cargo del municipio, pues, de nuevo, se lanzó como candidatos y su único rival es el voto en blanco, pues es el único aspirante a la Alcaldía.



Corrales es un municipio de 57 kilómetros cuadrados, conformado por cinco veredas y su temperatura máxima es de 17 grados centígrados. Sus cerca de 2.500 habitantes viven a la margen izquierda del río Chicamocha, el 30 por ciento de ellos en zona rural.



Su economía gira en torno a la minería del carbón y de piedra caliza. Aunque la minería es su principal fuente de trabajo, también se ve ganadería y cultivos como tomate y cebolla.



“El pueblo no respaldó la continuidad del actual alcalde –explica Pedro Antonio–; muchas promesas y pocas ejecuciones, yo no había planeado lanzarme de nuevo, pero siempre es una buena oportunidad aportar algo para el municipio”.



Tras el cierre de inscripciones había más aspirantes a la Alcaldía, pero al no encontrar eco en el apoyo ciudadano decidieron retirar su candidatura.



Sobre ese apoyo, Pedro cree que se trata de su gestión en administraciones anteriores, pues ha procurado fortalecer la ayuda brindada a la parte rural y a otros negocios de la zona.

Además de su trabajo como abogado, Pedro Antonio también hace parte de Unión Logística de Colombia, una empresa de pequeños transportadores en Boyacá que cuenta con 80 socios.



“Tengo mi negocio privado –señala Pedro Antonio–; pues, Corrales es un municipio pequeño y eso la gente lo sabe, igual no es algo que vaya a interferir cuando sea Alcalde”.



Y aunque no tiene rival en la contienda electoral, este empresario resalta que la responsabilidad es mayor, como si tuviera cinco contrincantes.



Por lo general, las reuniones para compartir sus temas de campaña con la comunidad se realizan los fines de semana. Muy temprano, Pedro Antonio se reúne con diferentes grupos y los candidatos al Concejo de su partido (Conservador) para dialogar con los habitantes de Corrales.

Aunque tiene un alto porcentaje de apoyo por parte de su comunidad, asegura que algunas personas no están conformes con su nueva candidatura, “uno no es monedita de oro, pero afortunadamente tiene uno respuesta o la facilidad de no haber engañado al pueblo ni haber incumplido”.



Y aunque aún no gana y está retirado de la política hace mucho, López Prieto sabe que el presupuesto para Corrales hoy se encuentra en 4.120 millones de pesos, pues ha crecido notablemente en los últimos años gracias a un pozo petrolero que funciona en la vereda Corrales.



“Aquí no hay monopolios ni nada de eso –dice Pedro Antonio–; aquí lo que hay son ganas de trabajar. Yo sigo haciendo mi trabajo y si la gente me apoya es porque algo he hecho bien”.

El candidato en Santander que tiene como único rival al voto en blanco

El municipio de San Benito, Santander, está ubicado a 117 kilómetros de Bucaramanga. Se necesitan seis horas de recorrido y pasar por 10 municipios situados en la vía hacía Bogotá para poder llegar a este lugar que hace parte de la provincia de Vélez.

Según el último censo del Dane, hay 2.706 habitantes que viven en los 67 metros cuadrados que tiene el área de este municipio, cuya actividad económica principal está relacionada con todo el sector panelero.



Según Hugo Ardila, alcalde de San Benito, el presupuesto del municipio puede llegar a los 5.000 millones de pesos al año, un botín que deberá administrar el próximo mandatario que será elegido el 27 de octubre, sin embargo, no hay una ardua contienda electoral en comparación con otros municipios del país.



En este pequeño municipio solo hay un candidato a la alcaldía. Se trata de Jaime Amado Argüello, un contador público de 34 años de edad que está avalado por el partido Liberal y el Centro Democrático.



Jaime ha hecho su campaña visitando las veredas y diferentes viviendas del municipio, hace reuniones pequeñas con un bafle y un micrófono para dar a conocer su plan de gobierno que lo denominó ‘San Benito Para Todos’, argumentando que: “queremos unir fuerzas para que seamos un solo equipo político en nuestro municipio y poder traer progreso y desarrollo para contrarrestar las necesidades de la gente”, dice Amado.

Jaime Amado Argüello se lanzó por segunda vez a la Alcaldía de San Benito, Santander, ahora como única opción. Foto: Cortesía

En este plan, enfatiza, las necesidades del municipio son: “la falta de empleo, precariedad de los servicios urbanos básicos (principalmente el tratamiento, mayor cobertura de agua potable y ampliación del alcantarillado), deficiente atención en salud, baja calidad de la enseñanza pública y ausencia de espacios participativos”, dice el documento.



Por lo que sus propuestas para mitigar estos aspectos se basan en: “orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la planificación estratégica, la participación y la transparencia en el manejo de los recursos presupuestales. Sentar las bases para un desarrollo urbano planificado y ordenado, cuidando el medio ambiente y el uso racional de los suelos. Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido problema de la desocupación”, dice en el plan de trabajo.



Amado Argüello también había aspirado al primer cargo del municipio en las pasadas elecciones, pero perdió contra Ardila por una diferencia de 91 votos.



Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral de este año es de 2.993, de los cuales 1.264 están en la zona rural y 1.729 en la cabecera municipal, pese a que según el Dane, solo hay 2.706 habitantes en el municipio.



Por esta razón, el único contrincante que tendrá Amado Argüello el próximo 27 de octubre, será el voto en blanco, figura que en las pasadas elecciones sacó apenas 5 votos, equivalentes al 0.21 por ciento de los sufragantes que votaron en las únicas nueve mesas que hay en el municipio.

Pese a que el exalcalde del municipio Pedro José Ardila, (sobrino del actual alcalde), tenía aspiraciones políticas de volver a aspirar al cargo, no lo hizo por amenazas que recibió, según lo manifestó a través de su cuenta en redes sociales días antes del cierre de inscripciones ante la Registraduría.



“Acá hay varios grupos políticos que dominaron por varios periodos. El alcalde de la administración pasada es sobrino del actual, pero al final no se inscribió por amenazas”, explica el único candidato a la alcaldía de este municipio.



Amado Argüello no puede cantar victoria aún, pues deberá ganarle así sea por un voto a la figura del voto en blanco, según explica Manuel Ricardo Ruales, delegado de la Registraduría en Santander.



“Las dos opciones que hay ahí son: el candidato inscrito y el voto en blanco, si gana el blanco se convoca a una nueva elección que se efectuaría un mes después de la del 27 de octubre”, explica.

Si el voto en blanco llegara a ganar, Amado Argüello no podría volver a inscribirse, sin embargo, él confía en que saldrá vencedor.



“Votar en blanco acarrea un gasto presupuestal para el municipio porque tocaría volver a hacer una elección que sería soportada con presupuesto del mismo municipio”, señala Amado.

Ermes Cómbita, el campesino por el que claman en Tununguá, Boyacá

A 130 kilómetros de Tunja, en Boyacá, se encuentra la pequeña población de Tununguá, en el occidente del departamento. Este lugar cuenta con tan solo 2.000 habitantes y su mayor población hace parte de las siete veredas que la conforman.



Esta población cuenta con un clima caliente en su caso urbano. Sin embargo, cuenta con varias alturas conforme las personas ingresan hacia su zona rural, donde se vive principalmente de cultivos frutales como la guanábana, la guayaba, cítricos y aguacate.

Además de todas las bondades de esta tierra que se encuentra ubicada a 53 kilómetros de Chiquinquirá, también se registra uno de los casos más curiosos del país: nadie se quiso postular a la Alcaldía Municipal, pues Ermes Uriel Cómbita Santana cuenta con el 80 por ciento de favorabilidad en las encuestas, lo que lo convierte en el único candidato a la Administración.



Su único enemigo es el voto en blanco, pero eso no desvela a Ermes, pues confía en que su candidatura no tenga contratiempos, pues la misma comunidad fue la que le pidió postularse.



“Durante cinco periodos hubo dos alcaldes en el municipio que se turnaban el puesto –recuerda Ermes–; la gente se cansó y por eso me pidieron que me lanzara. Al ver el apoyo de la comunidad, nadie más quiso aspirar”.

Ermes sostiene que la misma población de Tununguá, Boyacá, fue la que lo llamó para ser candidato. Foto: Archivo particular

Ese periodo en el que dos hombres se tomaron las riendas del municipio fue interrumpido solo entre 2012 y 2015, cuando Ermes fue por primera vez mandatario municipal.



Todo empezó en el 2008, una crisis de cultivos en su municipio afectaron los negocios de Ermes y se dio a la tarea de viajar junto a sus hermanos y socios por el país para conocer casos de éxito en materia de cultivos.



En ese entonces, Tununguá solo producía para su consumo. Había cultivos de plátano, yuca y maíz.



“Trajimos frutas y otros cultivos que implementamos en nuestro sistema –recuerda Ermes–; luego empezamos a ayudar a otros compañeros y los cultivos frutales, por ejemplo, crecieron y eso ayudó a la economía local. Por eso me pidieron en ese entonces que me lanzara”.



La implementación de otros cultivos en la zona, le permitió a la población incrementar en sus ofertas de empleo, lo cual, según Ermes, le permitió ganarse el cariño de la gente.



Ermes es el cuarto de trece hermanos. Durante sus 45 años de vida ha trabajado en el campo, por eso, considera, se ha ganado el cariño de la gente.

Uno de los proyectos que espera poder terminar en este mandato es el de pavimentar las vías hasta Chiquinquirá, pues esto les dará mayor alcance a los productores de la zona. Además, su plan de gobierno consiste en llevar la red de gas natural a la parte rural del municipio.



Es apoyado por el partido Liberal y aunque cree que no tendrá problemas con su victoria, continúa realizando su campaña con el propósito de que su municipio siga creciendo. Aunque de ganar el voto en blanco, la Registraduría explica que se debe realizar una nueva jornada con otros candidatos.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactores de EL TIEMPO

En Twitter: @MariasRodriguez y @Leugim40