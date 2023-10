Acusan a candidato a gobernación del Cauca de acabar con el agua de veredas del Macizo

Siguen las polémicas a pocas horas de las elecciones regionales y municipales en el país. La más reciente ocurrió en el Cauca luego de que una lideresa política en un medio regional acusara a un candidato a la Gobernación de ese departamento de haber acabado con el agua de varias veredas en el Macizo Colombiano.



Gema López, lideresa del Pacto Histórico y exrepresentante a la Cámara por el Cauca denunció públicamente que “la riqueza” que ha obtenido al candidato a la gobernación de ese departamento, Octavio Guzmán, se ha logrado gracias a la minería y que esto generó muchos daños ambientales cuando fue alcalde de La Vega.



“Con la extracción del oro de las minas que hizo el candidato Octavio, varias veredas quedaron sin agua”, dijo López.

Agregó que, en su periodo como mandatario municipal intentó hacer que la Corporación Regional del Cauca (CRC) y el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química (Ingeominas), declararan a La Vega como municipio minero.



“La lucha de los vegueños, la inconformidad de la gente, porque tenían claro que si llega la minería, el destrozo del territorio, el secamiento y la contaminación de los ríos y de sus selvas sería grande”, expresó la lideresa política.



Indicó que a los habitantes de La Vega les quedarían dos caminos; “o se van porque no tienen agua, o se quedan, pero para recorrer kilómetros y conseguir una olla de agua”.

Dijo que muchos vegueños residen en Popayán, “porque en sus veredas se quedaron sin agua, sin lo vital que podemos tener”, tras el mandato de Guzmán.



“Estamos contra eso, contra perder el agua”, agregó.



Recordó cuando en un evento en el coliseo cubierto de la Universidad del Cauca, en Popayán, la vicepresidenta Francia Márquez quien estaba de visita en el lugar, fue abucheada en pleno acto por su apoyo a Guzmán.



“Lo que ocurrió en el coliseo fue una cosa espontánea y no de cuatro pelagatos como dice el gobernador, y lo más irónico es que la vicepresidenta, a la cual elegimos, creyendo que su lucha contra la minería era real, que se ganó un premio medioambiental, apoya a Guzmán”.



Finalizó diciendo que el único candidato del Pacto Histórico en el Cauca es Juan Diego Castrillón Orrego.



Sobre esto, Octavio Guzmán se pronunció y aseguró que interpondrá una denuncia penal en la Fiscalía a Gema López, por los delitos de injuria y calumnia.



“Como representante de un movimiento que ha recogido el anhelo de miles de caucanos y caucanas, no toleramos más actos que deshonren mi buen nombre, el de mi familia y el de todos aquellos que salvaguardamos la vida y el medioambiente por amor y vocación desde el Macizo Colombiano como región donde nace el agua de nuestro país”, dijo a través de un comunicado, el candidato a la Gobernación del Cauca por Colombia Renaciente con el coaval de Independientes.

La denuncia fue radicada este 25 de octubre en la que dice, “las afirmaciones hechas en la entrevista radial por la señora GEMA LÓPEZ DE JOAQUÍ en contra del suscrito, se encuentran en los delitos de INJURIA, CALUMNIA, y otros delitos de acuerdo a la legislación penas de nuestro país, en razón a que sus declaraciones que se tipifican como delitos penales, deben ser sancionados ejemplarmente con todo el rigor de la ley”.



“Solicito a la Fiscalía General de la Nación de Popayán, adelantar todas las acciones de investigación para esclarecer estos hechos y poder mantener mi tranquilidad y la de todos los ciudadanos y evitar que atente en contra de mi vida y mi buen nombre”.



“Solicito a la Fiscalía aplicar las medidas cautelares de mi protección a que haya lugar, con el objeto de salvaguardar mi integridad y la de mi familia por las falsas acusaciones realizadas en mi contra por la señora LÓPEZ DE JOAQUÍ”, finaliza la denuncia penal.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN