Candidato al concejo de Bucaramanga entrega ropa interior como campaña

La contienda política entró en la recta final, en solo ocho días se conocerán los nombres de los candidatos que ocuparán los puestos de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados del país.



Entre las diferentes formas de hacer campaña, en Bucaramanga hay una particular, en las calles de la capital santandereana se ve a un candidato que a pie entrega ropa interior con una particular frase “El de los calzones bien puestos”.

Se trata del candidato del partido Cambio Radical al concejo de Bucaramanga, Franky Guevara, un comerciante del gremio de la confección, quien en cambio de volantes, entrega calzones estampados en parques de la ciudad, hecho que ha despertado la curiosidad de la ciudadanía.



Según el aspirante, esta es una forma de demostrar que 'tiene los calzones bien puestos', "he representado al gremio de la confección, calzado y joyería durante muchos años, incluso fui al Congreso a hablar por todos los comerciantes del país, eso es tener los calzones bien puestos y quiero demostrar que los sigo teniendo”, dice el candidato Guevara.



Agrega que quiere enviar un mensaje para que los ciudadanos elijan bien el próximo domingo. "Lo que queremos es llamar la atención de los bumangueses para que no nos le bajemos más los calzones a la corrupción, los dineros del sector productivo terminan en manos de particulares, tomemos conciencia, votemos diferente, por el cambio, tenemos personas con más de 20 años en el Concejo y no han vigilado bien nuestros recursos, eventos comerciales que no venden” enfatizó el candidato Guevara.

La ropa interior que reparte el candidato tiene la frase 'El de los calzones bien puestos'. Foto: Facebook Franky Guevara

Según informa, su campaña es muy austera, los pocos recursos con los que cuenta han sido invertidos para echarle gasolina a su vehículo y poder llegar a los diferentes barrios de la ciudad donde están ubicadas las fábricas de calzado y confección para llevar su discurso de recuperar el producto hecho en Santander.



“Yo soy presidente de Aceigraf (Asociación Colombiana de Estampadores e Industria Gráfica) y desde allí evidenciamos un gran problema y es la falta de apoyo de las autoridades para los empresarios de la región, la gente está comprando productos importados y nosotros que hacemos tan buenos productos nos toca es cerrar las fabricas porque no hay quien compre”, dice Guevara.

El objetivo del candidato es poder repartir 500 calzones en toda la ciudad, “nos donaron un dinero y con eso quisimos hacer algo que impactara para que la gente sienta que sí hay un candidato que pueda representarlos para garantizar que no haya más cierre de comercios”, enfatiza el candidato Franky.



BUCARAMANGA