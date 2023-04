El candidato a la Alcaldía del municipio de Ricaurte, Nariño, Jaime Adalberto Caicedo, se salvó de morir en un atentado en su contra, cuando los atacantes pensaron que se encontraba en el interior de su vehículo, pero en ese preciso instante estaba de visita en la casa de un familiar.



El expersonero municipal hacia las 8:00 de la noche del domingo visitaba a sus familiares al interior de su vivienda; su vehículo lo había dejado estacionado al frente de la puerta de acceso.



Pocos minutos antes había llegado de realizar una visita a la vereda Villanueva, distante a 30 minutos de la cabecera municipal, en cumplimiento de su campaña electoral.



Algunos testigos del hecho revelaron a las autoridades que los disparos contra el automotor se hicieron desde otro vehículo en marcha, pero no lograron observar sus placas ni identificar a los ocupantes del mismo.



El automóvil del aspirante a la alcaldía del municipio ubicado en el pie de monte costero de Nariño, recibió varios impactos de bala en el parabrisas y la puerta del costado izquierdo.



El aspirante tras registrarse el ataque dijo que fueron sus escoltas los que reaccionaron a tiempo y devolver la tranquilidad a los habitantes de ese sector rural.



Caicedo reconoció que tanto él como sus familiares vivieron verdaderos momentos de angustia y zozobra, y que indudablemente el ataque estaba dirigido contra él.



Sin embargo, admitió que el hecho no va a empañar su campaña política, ni tampoco su intención de llegar al cargo con el apoyo de la comunidad.



Hizo un llamado a sus opositores políticos al juego limpio y al diálogo civilizado, “porque la violencia no es la manera para lograr un entendimiento entre las personas”.



Después indicó: “estas acciones violentas no podrán detener un mandato que el pueblo ricaurteño me ha encomendado”, y luego recalcó que “seguiré mi lucha como siempre lo he hecho en favor de los más vulnerables”.



En esa zona del departamento hace presencia el Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes, con el fin de dar con el paradero de los autores del atentado contra el candidato y líder político en esa jurisdicción de Nariño.