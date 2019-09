Candidato a la alcaldía de Floridablanca denuncia amenazas

Se trata del candidato a la alcaldía de Floridablanca (Santander), William Gómez, más conocido como Gitano, quién fue víctima de un atentado el año pasado, tras recibir amenazas hace cuatro años cuando también aspiraba al primer cargo del municipio.

En noviembre del 2018, tras recibir varias amenazas, Gómez salió bien librado de un ataque con arma de fuego cuando estaba llegando a su casa en la camioneta, según relató Sandra Milena Díaz, esposa del candidato.



En este 2019, aspira de nuevo a la alcaldía de Floridablanca por el partido AICO y recientemente recibió amenazas contra su vida y la de su familia.



“Ahorita que él está como candidato, tuvimos que trasladarnos nosotros de vivienda porque le envían mensajitos diciendo que ya saben dónde vivimos y le hacen llamadas diciéndole que saben todo de mi hija”, relata Sandra Milena.

Así dejaron algunas de las vallas que tenía el candidato en la campaña anterior. Foto: Suministrada

Por su parte, William Gómez, asegura que seguirá en firma con la campaña, ya que ha sido amenazado desde el 2006 cuando era concejal del municipio, “las amenazan son porque yo he denunciado todos los negocios que han hecho con el alcantarillado, con el alumbrado público, fotomultas”.



Gómez y su esposa han hecho las denuncias respectivas de estos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. La Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad al candidato.



“No es fácil pero yo voy con mi esquema de seguridad y seguiré en firme con esta candidatura porque voy a quitar ese estigma de que Floridablanca es de una sola familia, de un clan político que se ha unido para saquear las arcas”, dice el candidato.



Su esposa hace un llamado a las autoridades para que continúen la labor de seguridad que les han brindado, “seguimos en el proyecto pero no deja de haber miedo, hicimos las denuncias y a mí a veces me siguen personas y hace poco me insultaron dos motociclistas. Necesitamos más seguridad”, indica Sandra Milena Díaz.



