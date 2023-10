Cartagena se debe recuperar de décadas de atraso, por eso quiero ser su alcalde: Dumek 

Se acerca la recta final para escoger los nuevos mandatarios en el territorio nacional, este 29 de octubre se conocerán quiénes serán los nuevos gobernantes regionales en el país. En el caso de Cartagena, son 12 los aspirantes que buscan suceder a William Dau, como alcalde de esta ciudad.



Entre los candidatos figura el nombre del exgobernador de Bolívar, Dumek Turbar Paz, quien tiene un largo recorrido en el ámbito público, donde ha ocupado importantes cargos. En esta oportunidad aspira a la Alcaldía de Cartagena avalado por la coalición Unidos para Avanzar.

En dialogo con EL TIEMPO, el aspirante respondió sobre varios temas que urgen en la ciudad y denuncias que se han hecho en su contra a lo largo de la contienda electoral, en la que Turbay Paz ha figurado coomo el candidato con mayor favorabilidad en la encuestas.

Ya fue gobernador de Bolívar, ¿por qué quiere ser alcalde de Cartagena?

Cartagena es la ciudad que permitió mi desarrollo académico, profesional y familiar, aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, y es una ciudad que llevo en mi corazón, es mi ciudad. Hoy en día, lamentablemente, Cartagena afronta problemáticas que si bien comparten otras capitales del país, en nuestra ciudad han alcanzado los niveles más críticos de la historia, y creo que mi experiencia como gobernante puede aportar para que Cartagena no caiga en más experimentos y recupere su liderazgo, y se acaben estos años de desidia y abandono.



Como Gobernador demostré que el ejercicio de lo público requiere de responsabilidad y compromiso: con importantes obras de infraestructura como el puente sobre el Canal del Dique, el mejoramiento de 47 colegios, la construcción de 555 aulas y 704 nuevos espacios educativos (…)



Cartagena se debe recuperar de décadas de atraso y olvido, por eso quiero ser su alcalde, para trabajar de la mano de un equipo preparado para gobernar en lo público y de los habitantes cartageneros, quienes son los principales dolientes de la ciudad y sufren en carne propia la falta de gobierno.

Dumek Turbay.

Por su paso por la gobernación tiene varias denuncias en entes de control y Fiscalía, ¿hay garantías que esto no afectará su posible gobierno?

En aras de la transparencia y la tranquilidad de los cartageneros, debo decir que no tengo un solo pliego de cargos, no tengo una sola sanción en los órganos de control, todas son quejas o denuncias en la Fiscalía, las que tiene cualquiera que haya sido ordenador del gasto, y han sido archivadas una tras otra. Jamás sometería a la cuidad a un riesgo innecesario por una decisión en mi contra.

También está a la espera de una decisión del Consejo Nacional Electoral por una demanda de nulidad de su candidatura por presunta doble militancia, ¿usted apoya a ese candidato y está tranquilo frente al resultado que emita el CNE?

Apoyo, Respaldo, Simpatía, son términos que se confunden y erróneamente se utilizan para señalar pretendidas militancias, figura político electoral que está adecuadamente reglada en nuestro ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia y la doctrina han consolidado en abundantes fallos y respuestas a consultas. La doble militancia no la determina el deseo de un candidato de sacar del camino a un opositor ni situaciones normales de una campaña política en la que se discute la elección a diferentes cargos uninominales y plurinominales.



La doble militancia exige la realización de actuaciones positivas que determinen un apoyo inequívoco. Una foto, un apretón de manos o la asistencia a una reunión con un candidato de otro partido son elementos propios de las campañas electorales.



Este tema ha sido ampliamente debatido y hay jurisprudencia consolidada al respecto. A todos mis votantes les doy un parte de tranquilidad en consideración a que jamás en mi campaña se ha incurrido en actuaciones como las señaladas.

Hablemos de propuestas, Cartagena es una de las ciudades con cifras de pobreza extrema más altas del país pese a toda su riqueza y valor histórico, ¿qué propone para reducir esos índices?

Dumek Turbay, candidato a la Alcaldía de Cartagena.

En primer lugar definiremos las condiciones para que desde nuestros pilares económicos en el sector privado se genere una mayor cantidad de empleo de calidad. La Industria, el Comercio, el sector Portuario y el Sector Turismo, recibirán todo nuestro respaldo e incentivos para que se fortalezcan y se conviertan en fuente de ingresos para nuestra gente.



En paralelo fijaremos las condiciones financieras, fiscales y logísticas, para atraer mayor inversión intensiva en mano de obra en nuestra ciudad. Impulsaremos el emprendimiento y las Pymes mediante la utilización de las fuentes de créditos blandos establecidos en el Plan de desarrollo Nacional.



Desde el gobierno también definiremos estrategias para la formalización del empleo informal, mediante el desarrollo del sector solidario, impulsaremos la contratación popular de pequeñas obras a través de las juntas de Acción Comunal y direccionaremos una gran inversión en desmarginalización de sectores deprimidos mediante obras mejoramiento, infraestructura y servicios públicos. También será una prioridad la educación pertinente, el acceso a la salud y una ciudad con derechos en materia cultural y deportiva, generando oportunidades para nuestros ciudadanos.

La inseguridad es uno de los principales llamados de la ciudadanía, ¿qué estrategia plantea para garantizar la seguridad?

El impulso de las políticas de mejoramiento del ingreso y la gran inversión social del distrito, serán los pilares fundamentales de un plan estratégico que irá combinado con otros factores como: gerenciamiento de la seguridad desde el más alto nivel, para vigilar el plan, los métodos y la gestión desde todas las instituciones involucrada en su mantenimiento y control.



Realización de mapas del delito para coetáneamente aplicar vigilancia y correctivos contingentes. Utilización de la tecnología de punta en la persecución del delito. Judicialización efectiva del delincuente. Campañas de colaboración ciudadana y finalmente acabar con los ambientes proclives al delito y construcción de infraestructura para la cultura, la recreación, el deporte y goce del tiempo libre.



La prostitución se apodera de Cartagena, organizaciones trasnacionales operan e incluso, usan y explotan a menores de edad, todo esto a unos pasos de lo que puede ser su despacho, ¿cómo enfrentará este flagelo?

Los sitios que promuevan este tipo de delitos serán cerrados y sus patrocinadores deberán enfrentar la ley. El gobierno asumirá su función preventiva desde las escuelas y destinará recursos para realizar campañas para que las jóvenes abandonen esta práctica y se acojan a los programas de recuperación y oportunidades.



Igualmente se realizarán campañas con promotores del Turismo que sustenta la prostitución y la trata para que sepan que serán perseguidos en el país. Ese tipo de turismo no será admitido. Generaremos programas y proyectos que beneficien de manera directa con empleo digno a jóvenes y mujeres que vienen siendo los más afectados con el desempleo.

En tema de movilidad, Cartagena carece de vías, ¿plantea construcción de nuevas vías o culminar varias que casi completan dos décadas en espera?

Cartagena hace 30 años que no construye una nueva vía y en este período la población y el parque automotor se han multiplicado: Intervenir al menos 10 cruces a nivel y de semáforos y construir pasos elevados, puentes y retornos que descongestionen sitios estratégicos hoy embotellados. Terminar y mejorar la Vía perimetral, inconclusa y que sería un buen factor de descongestión: Ampliar la Pedro Romero y Construir un par vial a esta vía para optimizar tráfico en el sector de Olaya herrera.



Construir doble calzada de la 90 A y construir Marginal de la ciénaga para optimizar el tráfico Norte Sur. Implementar transporte acuático por la Bahía De Cartagena. Iniciar estudios tendientes a definir construcciones de Túnel Bocagrande Manga y Puente Bocagrande Tierrabomba. Implementar semaforización automática inteligente en todos los cruces difíciles Finalizar proyecto Transcaribe. Implementar Secretaría de Movilidad.

Tiene en su programa de gobierno varias propuestas ambiciosas e innovadoras, háblenos de esas iniciativas y cuéntenos.

Hay mucho por hacer, el Plan Integral de Drenajes Pluviales Sostenibles, el Parque Longitudinal Ciénaga de La Virgen, pero la obra que tiene a la ciudad en expectativa es el que hemos llamado Gran Malecón del Mar o el Malecón Más Bello del mundo que iría en su primera fase desde Playa Azul la Boquilla, hasta el Parque de La Marina. Está es una obra que reactivaría muchos sectores de la economía local, además, revitalizaría todo el cordón costero de la ciudad.

¿De qué manera va a organizar las playas, especialmente la zona insular que cada temporada alta es noticia por los escándalos, abusos y denuncias de los visitantes?

Cartagena es un todo, y no se ha visto así, infortunadamente la zona insular y corregimental ha sido tratada como un apéndice de la ciudad, olvidando su valor natural, cultural, perdiendo de vista que es un patrimonio vivo de nuestra ciudad. Todas las playas de Cartagena, sin excepción, deben someterse a un riguroso ordenamiento, que corresponda a nuestra premisa: convertir a la ciudad en un lugar acogedor y amable para quienes la habitan y para quienes la visitan.



Las playas deben de ser escenarios de encuentro, esparcimiento, diversión, descanso y cuidado del medio ambiente, seguros y atractivos, y toda actividad económica que se realice en ellas debe de estar regulada y organizada (…)- Es importante mencionar que crearemos la secretaria de turismo, la cual deberá apersonarse de esta compleja situación. A la ciudad le ha faltado autoridad y liderazgo, y en nuestro gobierno encontrarán soluciones reales.



Cartagena registra disminución de visitantes. Cotelco reportó que el primer semestre fue inferior a la ocupación del año anterior, ¿de qué manera trabajará para garantizar un turismo sostenible y que los constantes escándalos no sigan afectando la imagen de la ciudad?

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena

Ese turismo de caos, de desorden e inseguridad tiene los días contados, porque trabajaremos de manera organizada y responsable por un turismo sostenible, soportado en cualidades y riquezas culturales locales, en donde las comunidades sean protagonistas, y se promueva el cuidado del medio ambiente.



Es nuestro deber trabajar para que el turismo sea cuidadoso con nuestra ciudad, no masivo, no depredador, impulsaremos productos de turismo cultural, comunitario, MICE, Romance, deportivo y en general, que incluyan la cocina tradicional, la música, las manifestaciones culturales que hacen honor a la diversidad y cartageneidad, así como la práctica de deportes náuticos que exploren en los cuerpos de agua. Seremos un gobierno que genere confianza y atraiga grandes inversionistas para impulsar el turismo y dinamizar la economía local y cuidar su patrimonio cultural.

El sector empresarial y gremial pide que el nuevo alcalde trabaje de manera conjunto y no a espaldas de estos sectores, ¿qué ha logrado concertar para ellos?

Indudablemente a Cartagena la sacamos adelante todos, y eso sin duda alguna incluye los gremios empresariales y económicos, a las fuerzas vivas de la ciudad, la academia y a las comunidades. Debe ser un ejercicio permanente de gobernanza en donde todos aportemos para salir de la crisis que tiene sumida a nuestra ciudad en la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.



De ser elegido alcalde los cartageneros vamos a trabajar conjuntamente con todos los sectores, ha sido nuestro mensaje consistente en diferentes espacios de debate de ideas y de construcción colectiva ciudadana. Será un trabajo articulado que durante cuatro años deberá arrojar frutos evidentes de nuestro aporte a Cartagena, una ciudad que le aporta aproximadamente el 2.4% del PIB al país debe tener otro momento histórico en donde sus habitantes, empresas y organizaciones puedan disfrutar de estabilidad y progreso.

El Plan de Ordenamiento Territorial está vencido hace cerca de 20 años, se han gastado $4.800 millones anuales y sigue incierto, ¿de ser alcalde, se compromete en hacerlo realidad sin que siga costando esas millonadas?

El POT nunca salió por falta de liderazgo del alcalde, desarticulación institucional, falta de rigor técnico y seguimiento, a pesar de tener una altísima inversión de recursos públicos. Un POT exprés jamás quedará bien hecho. Primero, pedimos a la actual administración dejar la aprobación del POT para 2024, pues no tiene la suficiente legitimidad técnica, política ni social. Vamos a construir sobre lo construido.



Recibiremos el documento técnico de soporte POT y estudiaremos con muchísimo rigor los componentes ambientales, la gestión del riesgo, el modelo de ocupación territorial, el ordenamiento Rural y las fichas normativas. Es importante que la continuación de su revisión se haga de manera incluyente y ampliamente participativa, buscando un equilibrio que responda a la realidad económica, ambiental y social de la ciudad. Esperamos radicar el documento a revisión ante las respectivas autoridades ambientales en el segundo semestre de 2024.

Usted ha sido blanco de ataques del alcalde William Dau, lo que ha conllevado a sus quejas por falta de garantías, ¿cree que están dadas todas las condiciones para este 29 de octubre?

Facebook Twitter Linkedin

Ambos politicos viven una dura guerra.

El Alcalde Dau en diversas declaraciones ante medios de comunicación locales y en sus redes sociales, ha incurrido en prácticas indebidas, como es, la intervención directa en política, haciendo manifestaciones y acotaciones directas sobre candidatos al cargo de alcalde y concejales de este Distrito, para las elecciones de este 29 de octubre.



No existen garantías cuando un alcalde, en vez de ofrecer garantías y seguridad para el buen desarrollo de unos comicios electorales tan importantes para Cartagena, se inmiscuya de forma directa y con nombre propio, porque todas sus arremetidas han sido, además, dirigidas. Vuelvo y reitero, no existen garantías.



Lo hemos advertido desde hace varios meses cuando hubo indicios y movimientos extraños que sugerían no haberlas. Hoy se sigue hablando de que, al parecer, se vienen requisas a miembros de nuestro equipo de campaña y allanamiento a nuestras sedes.

Envíale un mensaje a los cartageneros e invítelos a votar.

Cartageneros, nuestra ciudad no admite más ensayos ni improvisaciones. Es momento de corregir el rumbo, de resolver sus problemas estructurales, de avanzar con liderazgo y autoridad. Ofrezco toda mi experiencia y capacidad de gestión y trabajo para que, juntos, podamos ordenar la casa y llevar a Cartagena por la senda del desarrollo de un territorio próspero, innovador, seguro, educado, incluyente y sostenible. Este 29 de octubre te espero en las urnas.