Revuelo en Armenia por denuncias contra candidata a la Alcaldía

La exdefensora del pueblo en el Quindío y una de las candidatas más opcionadas para llegar a la Alcaldía de Armenia, Piedad Correal Rubiano, está en el ojo del huracán por cuenta de una serie de audios que fueron revelados.

"Me tienen direccionada toda esa Alcaldía y toda esa contratación y todo”, se escucha a la candidata asegurar.



Además, Correal vincula en estas grabaciones a varios funcionarios públicos que trabajan en la actual administración municipal, incluyendo al alcalde Óscar Castellanos.

‘’Sandra Viviana (asesora del despacho del alcalde) ha sido un amor. La que más ha movido esa Alcaldía se llama Sandra Viviana. Y Sandra Viviana, le cuento, le mete. Óscar Antonio (esposo de Correal) la llama y le dice 'ayúdeme con ese periodista que me está jodiendo, mire a ver qué le da y allá le cuadran", se escucha en las grabaciones.



Entre varios audios más, la exdefensora habló de una reunión que al parecer sostuvo con Emilio Valencia, padre de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, quien fue condenada a 6 años de cárcel por varios delitos relacionados con el desvío de 22.000 millones de pesos que estaban destinados a las obras de valorización en la capital quindiana.



Aunque Correal había expresado semanas atrás en medios de comunicación que no había sostenido reuniones con Valencia, en los audios se puede escuchar que ‘’yo visité un día al doctor Emilio, allá fui, me senté a conversar con él y le dije: don Emilio, yo voy a salir de pronto por el partido, tal cosa, y qué me dijo ese señor; mija, cuente conmigo”.



Estos audios han causado revuelo en la política local pues, además de vincular a funcionarios públicos con esta campaña, también se vincula al padre de la exmandataria de Armenia, de quien varios aspirantes se han querido desmarcar tras la captura de Luz Piedad Valencia.



Por su parte, la candidata dio a conocer a través de un comunicado de prensa que su campaña está siendo infiltrada con el fin de usar audios editados para montajes en su contra.



“Estos graves hechos se presentaron luego de los resultados de la más reciente encuesta de CM& donde me muestran como la candidata más fuerte en esta contienda. Por esta razón, solicito que se investigue la presunta filtración de dineros ilícitos que estarían llegando a la contienda electoral en Armenia y que nadie se atreve a denunciar por temor a ataques contra la integridad personal. Por lo anterior, es más que evidente que quieren desviar la atención a la opinión pública con estas prácticas, cuando el verdadero problema es otro”, aseveró Correal en el comunicado.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

ARMENIA