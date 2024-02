La advertencia que hace la Cancillería sobre la migración irregular de Colombianos

Mediante un mensaje compartido en redes sociales, la Cancillería de Colombia advirtió a los ciudadanos sobre los peligros a los que se pueden arriesgar cuando deciden migrar de manera ilegal.



Según la Defensoría del Pueblo, 520.085 migrantes atravesaron la ruta irregular en el 2023, de los cuales 406.905 fueron adultos y 113.180, niñas, niños y adolescentes.



“Migrar de manera irregular te hace vivir una realidad de la que no todos hablan. No te dejes engañar por la "vida perfecta" que te venden, infórmate bien antes de salir del país”, escribieron en la red social X.



Además, compartieron un video en el que indican cuáles son esos peligros o consecuencias que los ciudadanos se pueden encontrar al migrar ilegalmente a otro país o viajar sin estar bien informado.



Mencionan la explotación laboral, el abuso sexual, la trata de personas, el matrimonio servil y la discriminación.



“Viaja de manera regular, ordenada y segura”, agregan.

No te dejes engañar por la "vida perfecta" que te venden, infórmate bien antes de salir del país. #NoTeContaron pic.twitter.com/T17nKQtbZ4 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 28, 2024

Cabe recordar que, para el mes de enero, se registró la llegada irregular de 7.998 personas de nacionalidad colombiana a Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Así las cosas, Colombia es la octava nacionalidad con mayores encuentros en las fronteras del país norteamericano, según lo reportó EL TIEMPO.



Ante esto, la Cancillería se ha encargado de visibilizar algunos casos de migrantes ilegales, a modo de advertencia para quienes están contemplando esto como una opción.



Por ejemplo, le recuerdan a la ciudadanía que durante la travesía por tierra hasta Estados Unidos personas han fallecido ahogadas por las crecientes de los ríos y, a lo largo de la ruta, su salud puede verse afectada, llegando a sufrir desnutrición, deshidratación y diversas enfermedades por las condiciones hostiles del terreno.



#NoTeContaron que en el trayecto hacia Estados Unidos transitas por desiertos inhóspitos, donde las altas temperaturas y la falta de agua pueden ser mortales.



¡Las redes de traficantes negocian con tu vida! pic.twitter.com/Y1e1RyXbJi — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 16, 2024

Incluso, en el paso por el Darién está en peligro de ser víctima de trata de personas, violencia sexual, robo de documentos o dinero, e incluso, extorsión.



Además, indican que los riesgos pueden aumentar cuando se viaja en compañía de menores de edad, dado que “los peligros de la selva no discriminan”.



