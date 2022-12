Decenas de pasajeros de la aerolínea Avianca en la ruta Riohacha – Bogotá, mostraron su molestar al verse afectados con la cancelación del vuelo por faltas de luces, luego de haber abordado la aeronave en el aeropuerto Almirante José Prudencio Padilla de Riohacha.



Esta misma situación se ha registrado dos veces en menos de 15 días, la más reciente ocurrió la tarde de este miércoles 30 de noviembre, con el vuelo comercial AV 8429 previsto para las 17:18 horas, el cual llevaba más de 180 pasajeros.

“Estábamos haciendo el recorrido en la pista y de un momento a otro paró el avión, el piloto nos dijo que no tenía orden de volar por parte de la torre de control de la Aeronáutica Civil que está en Barranquilla”, indicó Maryorie de Jesús Pérez, pasajera afectada.



Es de señalar que, el vuelo procedente de Bogotá llegó un poco atrasado, por lo que los pasajeros comenzaron a abordar sobre las 5:15 de la tarde y como a las 5:35 de fueron informados de la cancelación del vuelo.



La aerolínea debió cubrir con los gastos de hospedajes de los pasajeros afectados, entre los que se encontraban varios turistas que tenían conexión con vuelos internacionales hacia Chile, Ecuador y Perú, mientras que a los que no quisieron aceptar el hospedaje les dieron unos bonos con millas.



El vuelo salió este primero de diciembre a las 6 de la mañana, por lo que los pasajeros debían estar en el aeropuerto desde la 4 de la madrugada, ya que no podían realizar el Check in online sino de forma directa en el aeropuerto.

Desde el año pasado están instalando las luces

Se pudo conocer que desde el 2021 la Aeronáutica Civil le adjudicó a un consorcio el contrato para la instalación de unas modernas luces de borde de pista y de aproximación en el aeropuerto de Riohacha, cuyo proyecto está por finalizar.

“Desde ese entonces viene operando solo diurno, de 6 de la mañana a la apuesta del sol, la cual debe estar entre las 5:30 y 5:40 de la tarde, como estamos en épocas de invierno normalmente es a las 5:20 o 5:40 y cuando el avión llega muy apretado en el itinerario se corre ese riesgo”, indicó una fuente quien pidió mantener su nombre en reserva.



Explicó, además, que la aerolínea deberá reajustar más el tiempo para evitar estos contratiempos eventuales que se pueden registrar, debido a que sale de Bogotá un poco tarde o porque tuvo un mayor tiempo en vuelo en la ruta.



Una situación similar, vivieron el pasado 21 de noviembre más de 100 pasajeros de este mismo vuelo que cubría la ruta Riohacha – Bogotá, el cual fue cancelado después de haber abordado el avión, lo que generó muchas molestias e inconvenientes entre los viajeros.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha