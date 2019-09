Cancelan la visa de EE. UU. a Camilo Romero, gobernador de Nariño

Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos



Estaba invitado a la semana climática en Nueva York, para exponer todo lo que hemos hecho en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos



La defensa de la vida sigue! https://t.co/uX9VJLg7NY pic.twitter.com/TnsQdsQRm4