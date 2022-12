Cuatro meses después de posesionarse el Presidente de la República, Gustavo Petro, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, adjudicó el megaproyecto para la ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique’ que promete beneficiar a 1.5 millones de habitantes de 19 municipios en Atlántico, Bolívar y Sucre.



El proyecto es considerado uno de los más importantes contra los embates del cambio climático que hoy aborda la nación.



La restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique tiene un costo de 3.25 billones de pesos

Canoas de pescadores en el Canal del Dique frente a Sopaviento (Bolívar) Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Las obras, que abarcan los 115.5 kilómetros del brazo artificial del rio Magdalena, evitarán la entrada de mayor sedimentación a la Bahía de Cartagena, y evitará inundaciones trágicas como la del 2010 que dejo miles de damnificados, cuando el dique se rompió anegando poblaciones enteras. Fenómeno solo superado por la ruptura del boquete de Cara de Gato, este año, en la Mojana sucreña que terminó inundada por las aguas de río Cauca.



“Fue un proceso en el que concurrieron diferentes entidades del estado, se escuchó a las comunidades que viven a orillas del afluente, se incorporaron lineamientos ambientales aportados por otras autoridades que se han integrado al proyecto; además se enfrentaron procesos, uno con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y otras medidas cautelares. Hoy, esta adjudicación es el proyecto más importante para la región norte del país”, señaló William Camargo, director de la ANI.



Esta restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique tiene un costo de 3.25 billones de pesos y buscará además la mitigación de inundaciones y promete la recuperación de oportunidades para esta ecoregión con un corredor fluvial más competitivo, que una al centro del país con el Puerto de Cartagena.



“Esta es la materialización de infraestructura resiliente y proyectos contra el cambio climático”, añadió el funcionario.



Frenar la entrada de sedimentación por el Canal del Dique beneficiará además la recuperación y protección de ecosistemas como el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, amenazado por la contaminación.



“La adjudicación de la obra es un gran paso en la lucha contra el cambio climático, el equilibrio biológico de la Bahía de Cartagena y la competitividad de la región Caribe, además se salda una deuda histórica con las comunidades rivereñas afectadas por años por inundaciones, que sin duda mitigarán estas obras”, señaló Juan Pablo Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Único proponente no fue barrera para la adjudicación

La ANI explica que el proyecto abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Así, el pasado miércoles la ANI hizo pública la adjudicación con único proponente, uno de los aspectos que había generado críticas a dicha licitación.



Se trata de la firma española Sacyr, que a partir de ahora se encargará de la construcción, operación y mantenimiento del sistema.



Desde que la licitación había sido aplazada en septiembre pasado, el propio ministro de transporte, Guillermo Francisco Reyes González, había dicho en la Cámara de Comercio de Cartagena que el hecho de que hubiera un solo proponente no era impedimento para sacar adelante la licitación.



“El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Reyes González.



No obstante, los órganos de control tienen la lupa puesta sobre la firma Sacyr que ya enfrentó investigaciones y un proceso de responsabilidad fiscal desde la Contraloría General de la República por las cuestionadas obras en el puente Hisgaura, en Málaga (Santander).



Hora después del anuncio del gobierno también llovieron criticas desde la región, como es el caso de Adil Meléndez, el mayor contradictor al proyecto y abogado de las comunidades afro impactadas por la obra, quien en diálogo con EL TIEMPO señaló:



“Prevaleció el negocio a favor de privados, amañado como restauración ambiental. Hoy se pierde el legado histórico del Canal del Dique y las comunidades afro perderán autonomía territorial y su activo ecológico y ambiental”, dijo.

La concesión para la ejecución de obras, y su respectiva operación y mantenimiento, tendrá un plazo de 15 años

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante un dialogó con la comunidad en Santa Lucía, en el Atlántico Atlántico. Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

La ANI explica que el proyecto abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel. El proyecto tendrá compuertas en Calamar, donde el río Magdalena encuentra la entrada al Canal del Dique.



El Ministro Reyes había descartado que la investigación en España contra la matriz de Sacyr (por presunta corrupción) afectara la licitación. Y la ANI sumó que no es necesaria licencia ambiental para hacer las dos gigantescas esclusas (que regularían el paso del agua), así como 34 obras menores.



La aprobación de esta licitación, que se había aplazado en tres oportunidades, fue una carrera contra el tiempo para que no se perdiera la partida presupuestal, que expiraría el 31 de diciembre próximo y llevaría empezar de cero el proceso, del cual desistieron una docena de firmas internacionales dejando como único proponente a Sacyr Colombia S. A. S.



La concesión para la ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, tendrá un plazo de 15 años. El Gobierno estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.

Compromisos con la JEP y con

las víctimas del paramilitarismo

El proyecto deberá cumplir observaciones impartidas por la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos como respuesta a la Medida Cautelar elevada por este tribunal sobre las obras en el canal, el cual podría ser la mayor fosa común del paramilitarismo en Colombia.



Para ello, el Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deben conformar una mesa técnica que diseñe, redacte e incluya un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, durante la ejecución de las obras.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas