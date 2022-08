Falta de garantías en los procesos de consultas previas y ambientales, así como la invisivilización de más de 45 concejos comunitarios en la rivera del Canal del Dique, entre una larga lista de críticas, denuncian pescadores y comunidades de esta región que protagonizaron esta semana una marcha de canoas.



Pero el proyecto que será adjudicado este viernes por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tampoco tiene el guiño del partido de gobierno que se posesiona el próximo domingo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.



(En contexto: Pacto Histórico reclama al contralor por adjudicación de Canal del Dique)



'¿Cómo es posible desconectar el canal del Dique de las ciénagas sin afectar biodiversidad y ciclos del agua?'

"Contralor Felipe Cordoba usted nos hizo regresar al Control Previo. ¿Por qué no dice nada sobre adjudicar un proyecto como el Canal del Dique por 3.5 billones, sin estudios, sin licencia, sin consulta previa, con un solo proponente y a dos días de entregar el gobierno? ¿Tapen tapen?", expresó el senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.



El megaproyecto ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ tiene como fin la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.



De él dijo la saliente Ministra de Transporte, Ángela María Orozco: “Este proyecto busca saldar una deuda histórica que teníamos con los habitantes que residen en el área de influencia, pues además de rescatar sistemas que venían en constante degradación, vamos a mitigar los impactos ante probables inundaciones”.



(En contexto: Piden recuperar cuerpos de víctimas que paramilitares arrojaron al Dique)

Facebook Twitter Linkedin

Canal del Dique a la altura del municipio de Soplaviento. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

'Comunidades han tenido acceso

a los estudios de impacto ambiental'

Existe desinformación científica. Las comunidades no han tenido acceso a estudios de impacto ambiental, ni a los modelos que usaron para determinar cómo es posible desconectar el canal de la ciénaga FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO consultó a un experto de la Universidad de Cartagena, quien le ha puesto la lupa a este cuerpo de agua y a los beneficios y amenazas que impone a comunidades de al menos 8 municipios en tres departamentos (Bolívar, Atlántico y Sucre).



(Le puede interesar: El calvario de familia colombiana que sobrevive a incendio en accidente en Miami)



“Existe desinformación científica. Por ninguna parte las comunidades han tenido acceso a los estudios de impacto ambiental, ni a los modelos que usaron las empresas para determinar cómo es posible desconectar el canal del Dique de la Ciénaga. Esto último evidencia un desconocimiento gigante de ecología básica y de la región”, señala el investigador Jesús Olivero Verbel, coordinador del Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena.



Según la ANI, las obras tienen como fin controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, así como la entrada de toneladas de sedimentación que descarga en el canal el río Magdalena, causantes de la creciente contaminación en la Bahía de Cartagena y a partir de la cual el color cristalino de las aguas de la bahía ha desparecido.



“Desvincular el cauce del canal con la ciénaga, y decir que el agua de las ciénagas es mayoritariamente agua de lluvias genera un problema conceptual de grandes proporciones”, suma Olivero Verbel.

Facebook Twitter Linkedin

Leticia, la última vereda de Cartagena sobre el canal del Dique, pide claridad con estudios de impacto ambiental Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS es el único proponente para ejecutar las obras

No existe evidencia de que la seguridad alimentaria de miles de familias que viven a orillas del canal quede garantizada, porque separar al canal de la ciénagas evitaría el intercambio de especies FACEBOOK

TWITTER

El proyecto también promete mejorar la navegabilidad del canal, con el fin de fortalecer la economía local.



“No hay una garantía a gran escala de que se puedan evitar inundaciones futuras con la instalación de las exclusas en Calamar, en un contexto de cambio climático eso no está garantizado”, añade el académico.



(En contexto: Tras la verdad por crímenes del paramilitarismo en el Canal del Dique)



La firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS figura será el único proponente en este proceso, que se alzará con el jugoso contrato de concesión que se otorgara este viernes por un plazo total de 15 años. Con año y medio para etapa de preconstrucción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento.



“Se le está apuntando a controlar los caudales del río Magdalena, los cuales nunca han sido controlados, especialmente en la cuenca baja donde recibe toda la precipitación de los Andes colombianos”, cuestiona Verbel.

Facebook Twitter Linkedin

Se espera la remoción estimada de 20 mil metros cúbicos de sedimento. Foto: Cortesía Cormagdalena

Recuperación de miles de hectáreas de

mangle no harían parte del proyecto

Lo que se debería hacer es remover periódicamente los sedimentos de las ciénagas para que la vida fluya e incrementemos la vida en esos cuerpos de agua FACEBOOK

TWITTER

El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 km, y abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena (Bolívar), pero las obras prometen beneficiar a municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.



"No sabemos que va a pasar con las ciénagas cuando dejen de recibir el agua del canal. No existe evidencia de que la seguridad alimentaria de miles de familias que viven a orillas del Canal del Dique quede garantizada, porque separar al canal de la ciénagas evitaría el intercambio de múltiples especies", denuncia el investigador de la Universidad de Cartagena.



(Le puede interesar: Indignante: hombre en San Andrés usaba perrito como cebo para atraer tiburones)



Según la ANI, otro beneficio para la región con el proyecto será la apertura de 61.766 empleos directos e indirectos.



"El proyecto habla de la recuperación de los ecosistemas, pero esos ecosistemas no se recuperan evitando la entrada de sedimentación. Lo que se debería hacer es remover periódicamente los sedimentos de las ciénagas para que la vida fluya e incrementemos la vida en esos cuerpos de agua", cuestiona Verbel.



La población beneficiada con este proyecto, según la ANI, será de 1.5 millones de habitantes, en poblaciones de ocho municipios del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez municipios de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un municipio de Sucre (San Onofre).



"Pensábamos que la recuperación del Canal del Dique incluía la recuperación de miles de hectáreas de mangle talado con fines industriales, pero no hace parte del proyecto", suma el experto.



La Agencia Nacional de Infraestructura, entidad a cargo del proyecto, efectuó el estudio para los requisitos contractuales de la firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS y la obra será adjudicada en cuestión de horas.



"En una postura miope, lo único que buscan es que no entre sedimentación a la bahía de Cartagena y los turistas se encuentre con unas aguas azul turquesa y que los barcos puedan entrar con total seguridad al puerto con calado no afectado por los sedimentos que entran por el canal del dique".



Pese a las críticas, el proyecto, que hace parte del programa Concesiones del Bicentenario o proyectos de 5G, será adjudicado por el saliente Gobierno en Bogotá, no en Cartagena, donde le llueven críticas.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas