Guillermo Reyes, ministro de Transporte, habló en Cartagena sobre la adjudicación del mega proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, el cual dejó aplazado el gobierno anterior, debido a denuncias por irregularidades como el hecho de que las obras tengan un solo proponente.



"No le tengo miedo a hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. No quiero que el día de mañana se produzca una tragedia y se diga que fue por culpa del gobierno del presidente Gustavo Petro, o que una obra importante para la región se dejó de hacer por el Gobierno Petro", señaló Reyes, a quien no le preocupa que el proyecto hoy tenga un solo proponente.



El proyecto más importante en Latinoamérica

En Santa Lucia los habitantes viven bajo el temor que de desborde el Canal del Dique. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

En Santa Lucia los habitantes viven bajo el temor que de desborde el Canal del Dique.

"Por ahora no me preocupa que tengamos un solo proponente, de hecho eso no es contrario a la ley siempre y cuando se cumpla con el contrato", señaló el funcionario en la Cámara de Comercio de Cartagena.



La adjudicación del mega proyecto, "el más importante en Latinoamérica", según el propio ministro, es una prioridad para la región que ya sufre los rigores del invierno con inundaciones; pero a la vez hay una larga lista de quejas por parte de los más de 48 consejos comunitarios que impactará la obra, a lo largo de los más de 15 kilómetros del brazo artificial del río Magdalena.



"El estado ha hecho socializaciones en los últimos dos años, pero no se han realizado consultas previas como lo exige la ley. A la gente hay que escucharla y no imponer el proyecto", dijo la abogada Angy Julio.



'La JEP alerta sobre presencia de cuerpos de personas desaparecidas pero no pide que se frene la adjudicación'

adopten protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares, de los cuerpos de las víctimas desaparecidas...

El próximo 26 de agosto el gobierno, por intermedio del Ministerio de Transporte, escuchará a todas las partes en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, antes de tomar una decisión, la cual tiene como fecha límite el 12 de septiembre próximo.



“Estamos estudiando las observaciones que ha hecho la Contraloría y también estamos revisando las observaciones de la JEP. El próximo viernes vamos a estar nuevamente conversando con todos los sectores y luego de la audiencia del próximo 26 de agosto y se tomará la decisión", dijo el ministro Guillermo Reyes.



El megaproyecto -tasado en 3,09 billones de pesos- además tiene una decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la que ordena a la ANI "que se adopten protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares, de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua, aproximadamente unas 9.638 personas".



Ante esto el ministro Reyes recordó en Cartagena que pese a que la JEP alerta sobre la presencia de cuerpos de personas desaparecidas no pide que se frene la adjudicación de la obra.



