Los campesinos del país se verían perjudicados si el Gobierno Nacional deroga la Ley 2186 del 2022, a través de la cual los labriegos hoy acceden a créditos por 12 mil billones de pesos.



La iniciativa de acabar con esta Ley fue incluida en el artículo 358 del Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno del Presidente Gustavo Petro.



Según opositores a esta reforma, de derogarse esta ley dejaría a los pequeños y medianos campesinos sin recursos para proyectos productivos y actividades en general del campo colombiano.

Reforma sería un ‘mico’, incluido en el Plan de Desarrollo del Gobierno, que afectaría a millones de campesinos



Campesinos de los parques nacionales tienen mayor conciencia ambiental Foto: Daiana González

La Ley fue obra del ex representante a la cámara Erasmo Zuleta Bechara y aprobada en el Congreso de la República durante el pasado período.



No obstante, el ex representante hoy denuncia que el artículo con el que se busca acabar con dicha Ley es un ‘mico’, incluido en el Plan de Desarrollo del Gobierno, que afectaría a millones de campesinos.



“La Ley 2186 obliga a los bancos a entregar más de 12 billones de pesos al productor primario del campo colombiano”, dice el ex representante Erasmo Zuleta Bechara.

Campesinos respaldan la denuncia

Los campesinos que perdieron sus cultivos, ahora se dedican a la pesca. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

La denuncia es respaldada por los campesinos, quienes se verían perjudicados al no tener cómo transformar el campo que es una de las iniciativas de impacto del Presidente Petro.



“Le quieren hacer un favor al sector financiero para que no cumpla con la responsabilidad social de entregar dinero a quienes lo necesitan: pequeño y mediano productor que no tiene mecanismos para conseguir la financiación”, dijo Zuleta Bechara.



Para Juan Carlos Negrete, campesino dedicado toda su vida a cultivar la tierra, terminar con la financiación de los proyectos, es acabar también con la vida en el campo, por lo que solicitó al Gobierno Nacional no sepultar esta Ley.

Fuentes de financiación a campesinos

Se pretende fortalecer las organizaciones y productores individuales en procesos de formación agrocomercial Foto: Esneyder Gutiérrez

La Ley 2186 modificó un Inciso de la Ley 16 de 1990, o Ley de Crédito Agropecuario, donde no se establecía un porcentaje mínimo de la cartera sustitutiva y qué destino deberían tomar esos dineros.



“El sector agropecuario tiene tres fuentes de financiación: la primera es la cartera sustitutiva, recursos que el sector financiero está obligado a entregar al campo colombiano, lo que representa aproximadamente 25 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento es para créditos a campesinos”, explicó el excongresista.



Precisó que los otros recursos son de la cartera de redescuento, dineros que se entregan a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y los créditos agropecuarios directos para quienes solicitan un préstamo a los bancos.



“La cartera de redescuento son aproximadamente 6 billones de pesos, y los créditos directos son cerca de 150 mil millones de pesos. Esto quiere decir que los bancos no le prestan al sector agropecuario de manera directa, porque no tienen confianza en los campesinos de Colombia y la Ley obligaba a entregarle créditos por los 12 billones de pesos”, afirmó Zuleta Bechara.



Este político no se explica cómo el Gobierno Nacional pretende derogar una Ley que fue aprobada por el mismo Presidente Petro cuando fue Senador de la República, siendo además que va en concordancia con lo que ha promulgado sobre la gran revolución del sector agropecuario.



“Los pequeños y medianos campesinos quedarían sin nada, pero los bancos seguirían entregando los recursos a los grandes industriales del país, quienes también hacen parte de la cadena del sector agropecuario”, indicó el ex representante.



Se conoció que la bancada del Partido de la U radicó una proposición solicitando la eliminación, en el proyecto del Plan de Desarrollo, del artículo donde se pretende derogar la Ley.



Cree el ex representante que el Presidente Gustavo Petro no sabe que están derogando la Ley.



"En Colombia 15 millones de personas son consideradas campesinas, entre las que se incluyen 5 millones de mujeres rurales quienes dejarían de beneficiarse con los créditos", concluye el excongresista.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Montería