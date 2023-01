En la montaña del municipio de Rosas, a un lado de la carretera Panamericana, quedó borrada y en pedazos la vereda La Soledad por un derrumbe. Los riesgos alcanzan a otras localidades en esa ruta del sur de Colombia.



Desde el sábado, cuando se vivía el puente festivo de Reyes, surgieron las primeras preocupaciones, pero parecían lejanas y muy arriba, cuenta Jesús Alirio Zúñiga, un habitante de la vereda La Soledad.



“Empezó muy arriba y, de pronto, por la parte baja no se veía nada. Pero en la tarde del domingo, en medio de cambios de clima, lluvia y frío, se sintió que los sonidos de la tierra eran más cercanos.



Fueron horas de noche y madrugada entre la incertidumbre y angustia porque estaban aíslados varios de los más de 20 integrantes de la familia Zúñiga. También unos vecinos de La Soledad.



Y sigue: "el domingo en la tarde, fue cuando se vino la cuestión y no nos dio tiempo a nada. Yo me alcancé a salir. Mi hijo y una nuera quedaron atrapados. Ya vinieron a salir el lunes por ahí a las 10 de la mañana. No alcanzamos a sacar nada, no tenemos ropa, no tenemos comida, los animales están allá”.



El campesino implora que les ayuden a sacar por vía área algunas de esas pertenencias, la ropa y los animales, porque se quedaron sin nada,.



El damnificado dice que no era una tragedia anunciada, sino que todos saben en esos territorios que el municipio de Rosas tiene la sombra de estar en alto riesgo por las condiciones de sus terrenos.



Explica que en el cerro El Broncazo nacen muhas fuentes de agua, pero se desaparecieron en esas horas y eso pudo ser que estaban represadas para luego mover toda esa tierra y acabar el poblado.



“Acá nunca había sucedido esto. Lo que pasa es que acá estamos en una zona de riesgo y vivimos al pie del Cerro de Broncazo que es donde brotan todas las aguas. "Es difícil meterse por tierra porque el terreno es pesado y se cierre peligro. Por eso, les pedimos que nos ayuden por vía aérea para no quedar como estamos".



Zúñiga hizo un llamado a los Gobiernos nacional y departamental para que los reubiquen, pero no en el municipio.



“Todo Rosas tiene fallas y es zona de riesgo. Aquí no es la vereda La Soledad no más, es la vereda Santa Clara, Párraga Viejo, Párraga Nuevo, Chontaduro, La Laja, La Martha, todo eso y de ahí hasta llegar la cabecera urbana”, dice.

