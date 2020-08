Construyendo paz con aroma de cacao

A los campesinos del occidente de Boyacá la tierra los privilegió y los castigó al mismo tiempo. La plata fácil de las esmeraldas y los cultivos de coca los doblegó hasta convertirlos casi en enemigos del Estado.



(Le recomendamos: Conmovedora despedida a víctima de masacre que quería ser futbolista)

Sin embargo, ese mismo suelo los salvó y les permitió sembrar un nuevo plan de vida: hoy, productores agrícolas de San Pablo de Borbur, Pauna y Otanche cultivan y procesan uno de los cacaos más finos de Colombia y del mundo, ganador del premio al Cacao de Oro (el mejor del país) y exhibido en el famoso Salon du Chocolat, de París, en 2014.



Conscientes del potencial que tiene el grano, por su buen precio internacional y alta demanda en el mercado, cerca de 1.270 agricultores de esta región abandonaron sus actividades ilícitas hace 15 años y se asociaron para consolidar la empresa Distrito Chocolate, a través de la cual comercializan más de 17 marcas de chocolate fabricados por ellos mismos y otros pequeños agricultores. Ellos la llaman “la tienda de los cacaoteros colombianos”.



El anfitrión habitual es Juan Urbano, un carismático campesino que suele pasearse por las tiendas, con su sombrero y su poncho, para contar a los clientes el camino de crimen que abandonaron en el occidente de Boyacá, hasta consolidar una actividad productiva legal con el cacao. Urbano cuenta su historia en foros con altos funcionarios, conversatorios y en cualquier escenario público al que sea invitado. En total, según dice, se ha reunido con siete ministros, dos presidentes (Uribe y Santos) e incluso logró financiación para expandir este proyecto en el programa de televisión del canal Sony 'Shark Tank Colombia'.

(Le puede interesar: Otorgan medidas cautelares para proteger a comunidades indígenas)

“Las esmeraldas hicieron ambiciosa a la gente. Por décadas, pero especialmente en 1980, se movió mucho dinero que salía de las minas. Pero esa riqueza estuvo acompañada de muerte, fracturas sociales y vidas perdidas”, explica Urbano.



Algunos habitantes de estos municipios recuerdan que desde comienzo de los años 70 se establecieron fronteras entre los pueblos y eliminaban a cualquiera que las atravesara. Se mataron entre familias, entre amigos, o por cualquier simple sospecha. De ese pasado quedó una cifra que les pesa todavía: más de 3.500 campesinos murieron y hoy no pueden participar de este renacimiento colectivo.



El 12 de junio de 1990, fatigados por tanto horror acumulado, varios líderes del occidente de Boyacá firmaron un acuerdo de paz que se mantiene vigente hasta la actualidad y que tuvo como objetivo frenar la belicosidad en torno a la minería. Ese proceso organizó a los esmeralderos, formalizó la actividad en los años posteriores, pero dejó sin ingresos a miles de campesinos que encontraron un refugio en la hoja de coca. “Eso nos jodió, nos contaminó la cultura y la moral de la gente”, admite con dolor Juan Urbano y agrega que “rápidamente se repitió ese oprobio de años anteriores que tanto intentamos dejar atrás”.



No es que los cultivos de coca fueran algo nuevo en la zona, pues desde hacía al menos 40 años venían conviviendo con el negocio de las esmeraldas. Quienes tenían plata hacían las dos cosas: cultivar y explotar las minas. Pero cuando se estableció el pacto de no agresión en el sector minero, el afán económico aceleró la expansión del narcotráfico.



Roberto Estrada, campesino de San Pablo, recuerda que los cultivos ilícitos revivieron muchos de los conflictos que habían superado. “Después entendimos que estábamos peleando en un negocio que no era de nosotros y nos cansamos”. Ahí comenzó la transición.

(Lea también: España financiará proyecto de excombatientes con 500 mil euros)

San Pablo de Borbur es conocido como “el municipio esmeralda de Colombia”. En la actualidad no tiene más de 10 manzanas en su área urbana. Es caliente y húmedo, muy distinto al conocido frío boyacense. Desde mediados de la década de los 90 y hasta pasado el 2000, la plata de la coca inundó a este poblado y se convirtió en una actividad diaria de la cual era casi imposible sustraerse. Lo mismo pasó en Pauna, Otanche, Muzo y Maripí, pueblos que limitan con San Pablo y que vivieron fenómenos similares.



Muchos de los que en ese entonces cultivaron no tienen claro todavía quiénes eran sus compradores. Les vendían a extraños que llegaban a estos municipios, a los mismos habitantes, a miembros del frente décimo primero de las antiguas Farc, o a paramilitares establecidos en el Magdalena Medio y parte de Boyacá. La ocupación paramilitar en la zona esmeraldera fue ordenada por Carlos Castaño y ejecutada por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, comandante del Bloque Élmer Cárdenas, según registró este diario en abril de 2010.



En un pacto de liberación o una especie de catarsis colectiva, a los excocaleros y ahora cacaoteros les gusta hablar de ese pasado y lo repiten como quien arriesga un sortilegio que le evite volver a unos malos tiempos. Muchos comenzaron como raspachines y, luego, se metieron a cultivar sus propias plantas.

(Le sugerimos: Continuarán los procesos educativos para excombatientes)

“Cuando se está en torno a las plantaciones de coca, uno aprende muchas cosas de ese negocio. Hasta logré llegar a raspar y aprendí el proceso hasta sacar la pasta”, cuenta Omar Neiza, representante legal de Funredagro, la fundación que reúne a los productores de cacao.



Al recorrer la planta de procesamiento en la que se fermentan los granos para extraer el licor de cacao (así se llama el líquido con el que se hace el chocolate), a una cuadra de la plaza principal de San Pablo, Neiza cuenta su razón más importante para eliminar los cultivos ilícitos no solo de su economía, sino de su corazón: “Ya erradicamos la coca, ahora tenemos que erradicar la pobreza, y eso es lo que queremos a través del cacao”.



Omar cumple otro rol definitivo para el proyecto cacaotero de Boyacá. Mientras Juan Urbano posiciona la marca Distrito Chocolate en espacios comerciales y foros de alto nivel, él gestiona recursos ante entidades públicas, busca alianzas y se encarga del manejo administrativo de la Fundación.

(Además: Estos son los rostros detrás de la mercatón campesina)

Ya erradicamos la coca, ahora tenemos que erradicar la pobreza, y eso es lo que queremos a través del cacao FACEBOOK

TWITTER

Antes ese cargo lo ocupaba Neyder Mauricio Obando, el actual alcalde de San Pablo, lo que demuestra la importancia social y política del grano como motor de desarrollo regional.



Para los campesinos rasos, los cultivos ilícitos no significaron un éxito económico. Se los compraban casi al precio de cualquier otro producto agrícola. Ellos sabían que no iban a volverse ricos con la hoja de coca, así que esta idea, más las iniciativas de erradicación voluntaria que surgieron en 2003 y se consolidaron en 2007, fueron los primeros pasos para liberarse del pasado de sangre y crimen al que estaban vinculados.

Se siembra una nueva vida

El grano lo encontraron luego de acogerse al programa Familias Guardabosques, el cual les ofreció alternativas productivas lícitas. “En el gobierno de Uribe se dijo que había que sustituir coca por cacao. Entonces comenzamos a organizarnos y nos trajeron muchos beneficios”, recuerda Roberto Estrada.



Ellos reconocen que esa iniciativa gubernamental fue el punto de quiebre para comenzar a posicionar el cacao de Boyacá en el país y en el mundo. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, del Ministerio de Justicia, entre 2003 y 2010 se atendieron 7.911 familias como parte de dicho programa en los pueblos de la zona. De ese total, cerca de 6.000 productores están vinculados actualmente con proyectos para cultivar su propio cacao.



Hoy piensan como región y se preocupan por las generaciones que vienen. No quieren repetir su pasado violento. Quieren crear una nueva historia y compartirla para que otros territorios que aún viven bajo el yugo de la coca aprendan de su experiencia.

(Le recomendamos: ¿Quiénes eran los jóvenes asesinados en Samaniego?)

Toda la imaginación y capacidad de innovación de estos agricultores la exhibe don Roberto con su producto estrella: el whisky de cacao. Es una invención propia, es un licor único en el mundo que huele y sabe a cacao. Aunque es celoso y guarda el secreto de su receta, sabe que tiene una enorme oportunidad con este exótico licor. Sentado bajo un frondoso árbol de cacao que ayuda a mitigar los más de 30 grados de un mediodía típico en el Magdalena Medio boyacense, saca pecho con los 40 grados de alcohol de su trago. Está tranquilo y risueño. Lo único que pide es apoyo institucional para poderlo producir y encontrar canales de comercialización.



Estos municipios sustituyeron cerca de 6.000 hectáreas de plantaciones de coca y en la actualidad lograron un giro radical a su tejido social. Su compromiso fue tal que en 2010 hicieron parte de los primeros territorios certificados por la Organización de Naciones Unidas por erradicación voluntaria.



Gracias a la transformación que han vivido, se han creado proyectos de turismo rural, en los cuales comparten la riqueza natural de su territorio, como los míticos cerros Fura y Tena, dos montañas ancestrales cargadas de leyendas a las que antes no se podía acceder por la violencia de las esmeraldas.

(Le puede interesar: Denuncian nuevo asesinato múltiple en Nariño)

Sus preocupaciones actuales son distintas. Piensan en la forma para expandir su mercado, abrir nuevas tiendas, mejorar los granos que cultivan y diversificar su producción para consolidar la marca con la que quieren mostrarle al país, al mundo y, sobre todo, a ellos mismos, que el cacao es el fruto de la paz que han buscado por tantas décadas.



Distrito Chocolate cuenta con dos tiendas en Bogotá, una en la Candelaria y otra en el barrio Quinta Camacho. Hace 5 años abrieron tiendas en centros comerciales de la capital, pero fue un paso en falso. La inexperiencia comercial y los altos costos los llevaron a reformular el modelo de negocio. “Ahí también tuvimos que volver a empezar”, dice Juan Urbano, como quien domina las turbulencias de la vida y sabe adaptarse a los cambios.



Las tiendas son el símbolo de la transformación social y cultural del occidente de Boyacá y son el comienzo del sueño de estos cacaoteros que, después de tantos años, tienen intacto todavía: construir, desde el campo, la primera multinacional colombiana, cuyos dueños directos y directivos traten a sus clientes con el clásico sumercé y no quieran quitarse los sombreros ni siquiera en las reuniones de más alto turmequé.

(Además: Emergencia en Boyacá: mina con 4 personas atrapadas no tenía permisos)

JUAN PABLO VEGA B.

PARA EL TIEMPO

*Texto producido dentro del Taller Distrital de Crónica, de Idartes, dirigido por el escritor Sergio Ocampo Madrid.