En redes se ha difundido un video en el que varios campesinos de Anzoátegui, en el departamento del Tolima, botan cientos de granadillas dañadas a la basura porque no alcanzaron a sacarlas a tiempo de las veredas, debido al impacto de la ola invernal y el mal estado de las vías.



"La carretera está muy acabada, todo está muy acabado. No se han podido sacar cajas de granadilla arriba por la situación de la carretera. Todo está muy acabado por el invierno", aseguró Henry Usme, campesino del sector, a 'Noticias Caracol'.



Según el citado medio, algunos de los agricultores tratan de trasladar lo que pueden en mulas, pero aún así no es suficiente para que sus cosechas no se pierdan antes de que llegue la fruta a los compradores.



"Cada caja tiene un precio de valor de 80 mil, y quedan 60 cajas malas, por ahí 20 buenas, o sea que no se hace sino para el arriero (...) se pierde todo, el trabajo, la comida", manifestó Jorge Andrés Montoya, también campesino del sector.



#Tolima #Anzoátegui 👉|Granadillas a la basura, el triste panorama de los campesinos del Tolima por cuenta de la ola invernal que azota a la región.



60 productores de granadilla dieron a conocer perdidas incalculables por culpa del deterioro de la vía principal de Anzoátegui. pic.twitter.com/P5RSLD02rj — Enfoque (@Enfoque_Tolima) April 4, 2022

'Noticias Caracol' informó, además, que hay 35 municipios afectados por los derrumbes y el mal estado de las vías del departamento durante la ola invernal, por lo que piden ayuda urgente a las autoridades.



Por su parte, la Secretaria de Infraestructura del Tolima, Paola Muñoz, confirmó a 'Caracol Radio' que se viene atendiendo la emergencia vial reportada en más del 70 % de las vías del departamento.



Algunos sectores que han presentado emergencias en las últimas horas son: la vía Venadillo – Santa Isabel, por caída de árboles; Rioblanco – Herrera, sector de Bocas, por varios deslizamientos que están afectando la movilidad entre 15 veredas; y Diamante – Bilbao, Anzoátegui – Palomar, donde se reportó la caída del puente.



