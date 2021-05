Campesinos en Sucre protagonizan bloqueos ante mal estado de vías

Los campesinos de los Montes de María, en zona rural de Sucre, protestan con bloqueos por el mal estado de las vías por donde sacan sus cultivos.



Fue así como un importante número de agricultores bloquearon la vía que comunica con los municipios de Ovejas, Chalán, Colosó, Toluviejo y Morroa en Sucre y desde ahí también hacia El Carmen de Bolívar (Bolívar).



Héctor Miguel Beltrán Álvarez, de Chalán, fue uno de los líderes de la protesta en un sitio de la llamada Transversal de los Montes de María, obra iniciada hace varios años para beneficio de los campesinos, pero aún sin concluir.



“Las vías se encuentran en malas condiciones, de Chalán hacia Ovejas no se puede transitar, en las poblaciones donde se cultiva el aguacate el producto se ha perdido por lo pésimo de las vías terciarias. No hay caminos que sirvan”, dice.



Afirma, que tomaron la decisión de hacer la manifestación pacífica buscando llamar la atención de los gobernantes de turno, para que pongan sus ojos en los habitantes de estas poblaciones y arreglen los accesos.



“Los alcaldes de los Montes de María en Sucre, funcionarios de la gobernación, un delegado de la Procuraduría, se reunieron con nosotros el pasado 23 de febrero del año en curso y se comprometieron con darle movilidad a la vía Chalán – Ovejas y no cumplieron”, señaló.



Saúl Martínez, secretario de infraestructura del Departamento se reunió inicialmente con los campesinos y les mostró el proyecto que avanza a través de la Ocad Paz de arreglo de las vías. Foto: archivo particular

Manifiesta que los proyectos del PDET no se han visto en sus zonas de influencias, afirmando, que lo más urgente para ellos en estos momentos son las vías.



“Podemos levantar el paro hoy y mañana estaremos nuevamente, hasta que no se vean las máquinas trabajando para darle paso sin problemas en los caminos a los campesinos de los Montes de María”.



Manifestó, así mismo, que ellos no tendrían por qué estar bloqueando las vías, ya que tienen en los alcaldes a sus voceros naturales, que son quienes deben exigirle a los funcionarios del gobierno nacional el arreglo de las carreteras.



Gobernador promete intervenir

Saúl Martínez, secretario de infraestructura del Departamento se reunió inicialmente con los campesinos y les mostró el proyecto que avanza a través de la Ocad Paz de arreglo de las vías.



Por su parte el gobernador Héctor Espinosa Oliver se reunió con los campesinos en la finca La Europa, en jurisdicción de Ovejas, llegando a los acuerdos de inversión en las vías.



“En 15 días llegan las primeras máquinas a los Montes de María, en dos meses otra maquinaria de refuerzo y esperamos el próximo años estar ejecutando el gran proyecto de la Transversal de los Montes de María para resolver el problema”, dijo.



La comunidad campesina por su parte aceptó la solución que le dio el funcionario.



“Nos sentimos satisfechos con la presencia del gobernador, muchas inquietudes quedaron resueltas, se comprometió a darle solución a la problemática de vías en la zona rural, al igual que los temas dirigidos a los jóvenes”, dijo Moisés David Pizarro Benítez, líder de la zona.



El gobernador señaló, que si bien hay problemas, ellos como gobierno están dispuestos a resolverlos.



Por ahora las protestas y bloqueos ceden en esta zona de los Montes de María en Sucre.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

