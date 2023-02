Comunidades indígenas y campesinas de Puerto Gaitán bloquean las vías que unen al departamento del Meta con Vichada y con la vereda Rubiales, donde queda el campo petrolero que actualmente produce más crudo en el país.



José Carrillo, uno de los líderes de la protesta, señala que desde hace dos años el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, les viene prometiendo la inversión de recursos para la pavimentación de las vías que benefician a las comunidades de región sin que las cumpla.



Inclusive, dijo Carrillo, a finales del año pasado hizo un anunció de la pavimentación de 80 kilómetros entre el Alto de Neblinas y la vereda Rubiales, en la que ya están garantizados los recursos que aportaran las compañías petroleras y el municipio de Puerto Gaitán, pero los comprometidos por el mandatario del Meta no aparecen.



En el mismo sentido se pronunció José Gaitán, otro de los ciudadanos que adelanta la protesta, señalando que aún no se ha convocado la licitación para la pavimentación de esa vía, así como la que conduce de las veredas El Porvenir al Oasis, porque no se cuenta con todos los recursos disponibles para ejecutarla.



Inclusive, dijo que una comisión de campesinos e indígenas se desplazó hasta Villavicencio a dialogar con el gobernador, quien les dijo que las obras se iniciaban en próximo julio, “pero la verdad las promesas del mandatario ya no las creemos”, afirmó.



Gaitán sostiene que, desde el pasado lunes, las comunidades están boqueando las vías en el Alto de Neblinas y en otros dos puntos de la región para impedir la circulación de vehículos, afectando la industria petrolera, pues no puede evacuar la producción de crudo vía terrestre.



La construcción de esa vía beneficia a comunidades de las veredas Puerto Triunfo, Rubiales, Cuernavaca, Alto Tillava, Alto Macanacías, Cornetal y Santa Catalina, entre otras.

