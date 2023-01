El puma cazado por campesinos en el corregimiento de Arroyón, en la zona rural de Planeta Rica (Córdoba) fue desaparecido por los lugareños, al parecer para proteger a quienes se vieron involucrados en la muerte del felino, al tratarse de un animal en vías de extinción.



Hasta el lugar llegaron los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) para orientar a los campesinos sobre la forma de proceder con relación a los felinos en vías de extinción.



Habían dado muerte al puma macho y ahora cazaron a la hembra que se encontraba parida

El caso terminó con la caza de la hembra. La exhibieron en un video, les muestran las patas y dicen que se la puso a un caballo en el cuello, le muestran además los colmillos...

TWITTER

Hay una grabación, al parecer del trabajador de una finca donde informa a funcionarios de la CVS sobre la presencia del felino en la región, supuestamente atacando a los animales domésticos, e indicando que van a proceder a su caza, a menos que les entreguen una recompensa para ahuyentarlo, o darle captura.



Cuentan además que ya le habían dado muerte al puma macho y que ahora se trataba de la hembra que se encontraba parida.



Dijeron además que el puma le había atacado a los potrillos, terneros, carneros y otros animales que se encontraban en las fincas de la zona rural de Planeta Rica.



“El caso terminó con la caza de la hembra del puma y la exhibieron en un video, les muestran las patas y dicen que se la puso a un caballo en el cuello, le muestran además los colmillos y graban en su totalidad al animal”, contó el director del Centro de Atención y Valoración de Fauna de la CVS, Alberto Muñoz Rojas.



Señala que ahora los campesinos informaron que no saben dónde está el animal.

“Nadie sabe nada, no tienen la ubicación sobre la disposición final del puma, además que no conocen las voces de quienes hablan en el video”, dijo.

Orientación a los campesinos

Hay técnicas de orientación que la Corporación Ambiental pone en práctica con las comunidades donde se registran estos avistamientos y ataques de felinos a los animales domésticos

TWITTER

El director del Centro de Atención y Valoración de Fauna de la Corporación de los Valles del Sinú y el San Jorge -CVS-, Alberto Muñoz Rojas manifestó en su momento que en la zona donde le dieron muerte al puma hay presencia permanente de este animal y que el objetivo es orientar a los campesinos para convivir con ellos.



“Hay técnicas de orientación que la Corporación Ambiental pone en práctica con las comunidades donde se registran estos avistamientos y ataques de felinos a los animales domésticos. Ofrecemos charlas de educación ambiental, para que puedan vivir más tranquilos y de esta forma disminuir la presión del conflicto humano - felino”, dijo en su momento el funcionario.



Así lo hicieron y les explicaron a los trabajadores de las fincas y agricultores en general el proceso para no acabar con las especies que les sirven de alimentos a los felinos que hay en la región.



“Los felinos atacan a los animales domésticos al no encontrar las especies con las que ellos se alimentan, sólo porque el hombre es el mayor depredador en estos casos”, anota.



Esperan los habitantes de la CVS que los campesinos ubicados en poblaciones del Alto Sinú no incurran más en la cacería de pumas y otros animales en vías de extinción y que por el contrario les den aviso a sus funcionarios.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo